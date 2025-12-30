すみれ「今年はハワイに行けない」「今は物価が高くて…」円安・物価高の切実な悩みに夏菜も共感

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんと、ホリデーシーズンの過ごし方などについてトークしました。

FUKAMI：これからは年末に向けてイベント続きですが、ホリデーシーズンの過ごし方は決まっていますか？ すみれちゃんはハワイに行くの？

すみれ：今年はハワイには行けないかな。今は物価もすごく高いですし、円安の影響もありますから(笑)。

FUKAMI：本当に高すぎますよね。夏菜ちゃんはどうですか？

夏菜：クリスマスは特に決まっていなくて、例年通り普通にご飯を食べてケーキを食べておしまい、という感じになりそうです。

すみれ：お子さんたちはサンタさんに何かお願いしましたか？

夏菜：3歳の娘は「ユニコーンが欲しい」と言っています。下の息子はまだ何を言っているか分からないのですが、「ダイナソー（恐竜）！」「いた！」とずっと言っているので、恐竜をあげたら喜ぶかなと思っています。すみれちゃんはどうしているの？

すみれ：うちは「トミカ」（※ミニチュア自動車玩具）ですね。車が欲しいみたいなので、一緒に買いに行こうかなと思っています。

FUKAMI：男の子はいつの時代も単純で面白いですね。女の子のほうが好みの変化があるかもしれません。

夏菜：恐竜も「ティラノサウルスがいい！」とかこだわりがあるかもしれないから、ちゃんとチェックしないといけないですね（笑）。

番組では他にも、夏菜さんが育児によるライフスタイルの変化や、メンタルを保つ秘訣などについて語る場面もありました。

