2児の母、全力投球の毎日…自分へのご褒美で「1泊2日」の“ひとり旅”をしたい！ どこがオススメ？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、お休みの住吉に代わり、TOKYO FMのアナウンサー村田睦が担当。「1泊2日のひとり旅」に関する相談を紹介しました。

＜リスナーの相談＞

最近、密かにブームだという「一人旅」。今や5人に1人が経験していると聞き、がぜん興味が湧いています。職場の同僚もあちこちへ出かけていて、お土産話を聞くだけで心が弾みます。

普段は小学2年生と3歳の子育てに全力投球の毎日ですが、たまには自分へのご褒美も必要ですよね。まだ夫に相談前ですが（きっとOKしてくれるはず……！）、1泊2日の“ひとり旅”を絶賛計画中です。

まずは目論んでいる段階ですが、初心者でも安心して楽しめるおすすめスポットがあれば、ぜひ教えてください！（女性）

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

◆都心から好アクセス！「湯河原温泉」でのんびり散歩

大人のひとり旅、湯河原温泉はいかがでしょう？ 東京駅から新幹線で1時間ちょっと、湯河原駅からバスで温泉宿へ。観光散歩がてら徒歩でも登って行けますよ！ 箱根ほど混雑もなく、のんびり穏やかに過ごせます。駅の近辺にはお菓子のアウトレットやきび餅の製造工場があってお土産も買えますよ！（東京都 50代前半 女性 専業主婦）

◆思い切って「1泊2日の韓国旅行」でリフレッシュ！

弾丸になりますが、1泊2日で韓国に行ってください！ 食べ物は美味しいし、化粧品などの美容グッズもたくさん売ってるし、時間が許せばプチエステ経験もできます。カフェもたくさんあるので、普段ゆっくりできないのを、韓国で贅沢にまったりするとか。ネットやSNSに山ほど情報があふれていると思うので、リサーチをしっかりしていけば無問題です！ 言語の壁はありますが、せっかくの休みなら、いろんなことを楽しんでほしいです！ 良き旅ができますように！（東京都 40代後半 女性 専業主婦）

◆車なしでも楽しめる「岡山・倉敷」の風情ある街並み

岡山出身です。倉敷がおすすめです！ 倉敷は「美観地区」という白壁の建物や小さな川が流れていて、風情のある素敵な街があります。お店や旅館がたくさんあって、おひとり様でも楽しめます。美観地区にある大原美術館にも、ぜひ行ってみてほしいです。お食事は、倉敷ぶっかけうどん、喫茶店、パン屋さん、お魚、フルーツパフェなどなど、今の時期は牡蠣の入ったお好み焼きも！ 美味しいものがたくさんあります。岡山駅の改札を出たところにあるお寿司屋さんのサワラの海鮮丼がおすすめです！（埼玉県 30代後半 女性 専業主婦）

◆究極の贅沢「宿から出ない」という選択肢

お住まいの地域がわからないので場所はおすすめしませんが、日々のご褒美として「何もしない旅」はいかがでしょうか？ 部屋から美しい景色が見える、露天風呂付きの部屋、エステが受けられる、バイキングではなく部屋で食事が取れる……など、観光しなくても宿でゆっくりする旅、おすすめです。自分のタイムスケジュールで動ける旅っていいですよね。（東京都 50代前半 女性 会社員）

