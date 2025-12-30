岡本和真の移籍先をMLB評論家が予想「残っているのはPPA」「可能性がある…

岡本和真 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の初回ライブ配信が29日に行われた。

大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。番組では、ポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指す岡本和真内野手の去就について触れられた。福島氏は移籍先について有力とされている3球団を挙げたうえで、FA市場の動きをふまえつつ、それ以外の可能性にも言及している。

以下では、番組でのやり取りの一部を紹介する。

ケチャップ「今までの傾向で言うと、名前が挙がっていないチームの方に決まりそうな気がするんですが。福島さん、どこになりそう？」

福島「だから今残っているのはね、PPAですよね。パドレス、パイレーツ、エンゼルス。3つの球団が有力と言われていて」

ケチャップ「でも、いま言ったじゃないですか。（傾向だと報道で）言われているチームじゃないところ」

福島「それ以外だとすれば、可能性があるのはボストン・レッドソックス、トロント・ブルージェイズ、あとはデトロイト・タイガース」

ケチャップ「おお」

福島「実はね、FA市場で最大の目玉の1人。アレックス・ブレグマン。今年レッドソックスでプレーした。彼がFAでまだ決まっていないんですよ」

ケチャップ「そうなんですよね。あれ（ブレグマン）待ちなんでしょ？」

福島「ただ、パイレーツ、パドレス、エンゼルス。この3つの球団は資金的にもブレグマンは獲れそうにない。だからその3つが有力なんですよ」

同番組では岡本だけでなく、村上宗隆が入団するシカゴ・ホワイトソックス、まだ移籍先が決まらない今井達也といった時事ネタから、MLBの基礎知識や歴史まで幅広いテーマでトークが繰り広げられた。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

