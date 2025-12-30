チョコプラ松尾 スマートスピーカーとの相性が最悪!?「あまり反応してくれなくて（笑）「思い通りの曲がかからない」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

今年の最大の事件は、父が突然「最新家電に強い男になる」と宣言し、スマートスピーカーを導入したことです。ところが設定を完全に間違えたまま使い始め、話しかけるたびに家中の電気がランダムについたり消えたりするカオスな環境が完成。深夜にトイレに行こうと電気をつけたら、なぜか炊飯器がしゃべり出し、その声に父が驚いて転ぶという騒ぎまで発生。最終的に母から「あんたより家電のほうが賢い」と厳しい評価を受け、父だけが家のIT化におびえる1年となりました。

＜チョコプラからのメッセージ＞

長田：本当かこれ（笑）！ すごいなこれ、アメリカン・コメディやん。そんなことある？ 全部それ（スマートスピーカー）に対応させたということだよね、接続したんやな。……結局さ、アナログが早くない？ という話になってこない？

松尾：そうね。

長田：「点けて！」とか言わなあかんやん。もう「ペッ！」って（スイッチを）押したほうが早い。

松尾：そうなんだよ。

長田：僕もガジェットが好きだからこういうのをやるんだけど、結局アナログになっちゃうんだよね。

松尾：うちもやっていた時期があったのよ。「何かこういうのがあるぞ」となって、奥さんが全部設定してくれて、テレビをつけるとか電気もやったけど。……僕、声の相性が良くないのか、あまり反応してくれなくて。

長田：（笑）。

松尾：「曲、何々かけて」とかあるじゃん？ もう基本、自分の思い通りの曲ってかからないんだよ。だから「もう、じゃあいいじゃん」ってなっちゃう。うまく使えていないだけなんだろうけど、難しいよな、これは。

長田：いや、難しい。まあ、これは相性の問題もあると思いますよ。

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

