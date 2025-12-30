彼女の父親への挨拶…「喜ばれる手土産」と「NG行動」は？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、お休みの住吉に代わり、TOKYO FMのアナウンサー村田睦が担当。「彼女の両親への初めての挨拶」に関する相談を紹介しました。

＜リスナーの相談＞

近々、彼女のご両親に初めて挨拶へ行くことになりました。彼女のお父さんはお酒が大好きだそうで、当日は一緒に晩酌をする予定です。正直、今から緊張でいっぱいです。服装はスーツで行くべきでしょうか？ また、喜ばれる手土産や、お父さんと接する上での心構え、アドバイスがあればぜひ教えてください。（30代 男性）

――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。

◆父親目線のエール「あれこれ考えている時点で合格」

もはや、私は父親側の年齢ですが、あれこれ考えてくれている時点で合格だと思いますよ。一生懸命さ、真摯な態度、思いやりが裏目にでても可愛い、初々しい男としか見ないと思います。その上楽しそうな人柄なら、安心して娘を任せられるんじゃないでしょうか。晩酌の予定があるとのことで、珍しいお酒、入手困難なお酒でも探して手土産にされてはどうでしょう？ せっかくなんで「一緒に開けようか？」なんて方向になったときのことも考えて、おつまみを用意するのもいいかもしれないですね。お酒の趣味も彼女さんにそれとなくリサーチしてもらえば……。（東京都 50代前半 男性 会社員）

◆「どら焼き」は縁起物！聞かれそうな質問への準備を

彼女さんのお父様に会うとなれば、緊張しますよね。お気持ちお察しします。心構えとしては、ある程度聞かれそうなことを予測して、質問に対する答えを用意しておくのが、良いかと思います。「仕事はどんなことをしているのか？」や「家族構成は？」など。中でもお相手のお父様が最も気にしていることは、「娘と今後、どのように付き合っていくりつもりなのか」だと思います。彼女さんと話し合って、どのように自分の意思を伝えるか、決めておくと良いかもしれないですね！ 手土産に関してですが、「どら焼き」がおすすめです。どら焼きは、2つの皮であんを挟んでいることから、夫婦円満や家族の結びつきが連想され、縁起が良いとされているそうです。ぜひ、ご参考になさってください！（神奈川県 20代後半 男性 トラック運転手）

◆服装は「カジュアル過ぎない清潔感」がカギ

お父様との初対面。ドキドキしますね！ 我が家の挨拶は……スーツじゃなくて、あまりの普段着で現れた主人に、我が家一同ドン引きでしたが（笑）。

受け入れ側として、最初は「お客様のご飯」が、だんだんと「家庭料理」でおもてなしとなりました。私的にはナチュラルな、ノーネクタイでもカジュアル過ぎずに。お土産は彼女さんからご両親の健康状態を聞きつつ、お菓子などをチョイスされては？ もし投稿者さんが都内周辺以外だったら、ご当地の「ここぞ」のお菓子のお取り寄せなどいかがでしょうか？（熊本県 60代前半 女性 専業主婦）

◆大切なのは「彼女の好きなところ」を言葉にすること

かつて、はるか昔にそのような場面も経験しました。挨拶後、親から言われたのが「結局、彼があんたのどういうところが好きなのか分からなかった」と言われました。彼は緊張していたのかもしれませんが、そこだけはちゃんと言ってほしかったなあ……。ということで、「彼女の好きなところ」「結婚したいです」、この2つさえ言ってくれたら、彼女も親も安心すると思います。頑張ってください！（東京都 40代前半 女性 会社員）

