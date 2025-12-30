夏菜、ママになって変わったファッション観「白い服は一生着れない（笑）！」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、出産後のファッションなどについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：夏菜さんはファッションがお好きなイメージですが、お子さんが生まれてからファッションの楽しみ方は変わりましたか？夏菜：変わりました。以前は、あんまり人と被らない服が好きだったり、衣装っぽい派手な服が好きな時期もありました。今は、子どもと公園に行って汚れても気にならないけど、フォルムがかわいいとか、リラックス感はあるけど、ポイントでキャップなどでオシャレにするとか、“外す”ようなスタイルがベースです。FUKAMI：（お子さんの世話をしていると）汚れてしまいますからね。夏菜：もう無理ですね。“白とか一生着れない！”と思っています（笑）。FUKAMI：お子さんのファッションにこだわりはありますか？夏菜：すごく好きなのですが、私が着てほしい服は着てくれないのです(笑)。娘はレインボーやユニコーンが好きですし、息子はどんなにかわいい格好させようとしても、ダイナソーやスパイダーマンが良いので（笑）。FUKAMI：（子どもは）キャラクターが好きですからね。夏菜：そうです。でも、それでいい。かわいいから(笑)！番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や、夫婦の時間の過ごし方などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/