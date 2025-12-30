上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園で“謎解き”に挑戦！東京動物園協会が主催するイベントを紹介

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。12月27日（土）の放送は、公益財団法人東京動物園協会が主催するイベントを紹介します。佐原：今回は上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園を運営する東京動物園協会が主催のイベントを紹介します。佐原：2026年1月8日（木）～3月8日（日）の期間、東京動物園協会が「冬の周遊キャンペーン 都立動物園・水族園 謎めぐり」を開催します。これは、上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園の4園を実際に巡る“リアル謎解きイベント”です。参加方法は簡単です。スマートフォンでイベント特設サイトにアクセスし、園内に掲出されているスタートキーを入力すると謎解きに参加することができます。謎ポイントの詳細は、イベント特設サイトで紹介されていますのでご確認ください。各園には謎が5つあり、その謎を解いて集めたスタンプの数に応じてプレゼントに応募することができます。謎を解いていく園の順番は関係ありません。好きな園から自由に始められます。そして、4園すべての謎を解くと、さらに特別な謎が出現し、挑戦できるようになります！ この特別な謎にも正解して、コンプリートを目指しましょう！家族やお子さまと一緒に、そして、友人と巡っても楽しめるイベントです。イベントの開催日時については、各園の開園日・開園時間をご確認ください。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness