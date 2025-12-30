40代・3児の母だけど、もう一度大学に通いたい…若者に混ざりたいイタイおばさん？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「大人の学び直し・大学受験」に関する相談を紹介しました。私は40代前半で、大学を出て、自営業、結婚して小中学生の子どもが3人いる普通の主婦です。子どもたちとは毎日楽しく過ごしています。私自身は年齢的には立派な大人ですが、どうも10代あたりで精神年齢が止まっているように感じています。最近、もう一度勉強して大学に入りたいと思っています。行きたいのは近所の公立大学で、共通テストも必須です。普通なら「大人が今さら？」「何のために？」と思うのでしょうが、学生時代にやりきれなかった勉強をもう一度ちゃんとやってみたいという気持ちが強いです。「自宅で資格取得じゃダメなの？」と言われてしまいますが、若者に混ざりたいイタイおばさんなのか自分でもわかりません。同じような気持ちで頑張っている人はいないのでしょうか。（40代 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「『勉強したい』っていう気持ちはとってもよくわかりますよ。私も新しいこと勉強するの、すごく興味があることだったら本当に楽しいですし。友達に時々『また勉強してるの!?』って言われることがあって。ヨガの資格を取ってみたり、全然知らない知の体験に入っていくのって面白いなと思っていますが……」と、学びへの意欲に理解を示しつつ、受験勉強の大変さを思いやります。続けて「本当に相談者さんがしたいことだったら、私だったら『いいんじゃない？』って思います。ただ、『本当に自分がしたいことが何なのか』を1回、掘ってもいいかもな？ とは思います。『大学で勉強したい』っていうことの前に、やらなきゃいけない受験勉強が本当に大変だと思いますので、自分が本当にしたいのは、どういう勉強なのかっていう、ちょっと自分掘りが必要かなーと思います」とアドバイス。最後には「大人になってから大学行くっていうのは最近聞くので、経験談が役に立ちそうです」と、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。大学で学び直したいというご相談、わたしも同じ気持ちです。もし特定の資格を取るなどの目的がなければ「科目等履修生」という制度があります！ 受験せずとも興味のある科目だけを履修でき、準備面でも経済面でもハードルはかなり下がります。 わたしも社会人になってから通いなおすのは難しいと思っていましたが、この制度を知ってすぐに問い合わせ、来年度から講義を受けられることになりました。相談者さんの勉強したいことが、思う存分できるようお祈りしています！（千葉県 20代後半 女性 会社員）私は現在45歳ですが、働きながら通信制の現役大学生をやっています。実際に大学の勉強をしている私から言えるのは、「絶対に大学行くべき！」です。年齢なんて関係ないです！ 学生時代とは全く勉強への取り組み方が違います。もちろん若いころより覚えるのは大変ですが、勉強の楽しさは全然違います！ 通信制ならスクーリングでみんなと一緒に授業を受けることもできるし、幅広く学べるメリットもあります。行きたいと思ったら絶対に行ったほうがいいです！ さらに世界が広がります！（神奈川県 40代後半 男性 会社員）私は40代のときに資格を取るために通信制の大学を受験しました。週末にスクーリングがあって「若い人たちと上手くできるかな？」という心配はやはりありましたよ！ でも実際にグループ学習などで課題を一緒にやると、会社の活動と同じようにすぐに馴染めました。 一緒に学食でだべったり出かけたりと、それなりにキャンパスライフも楽しめました。住吉さんの言うように、目的をはっきりさせたほうがいいかもしれませんね。いろんな学び方があるので、ぜひ頑張ってください。（東京都 60代前半 男性 自営業）もしすでに大学を卒業されているのであれば、大学院を探してみるのはいかがでしょうか。大学院でしたら社会人も多く、リモートでできるところも多いので、日常生活に支障なくできそうです。私も全く違う芸術の分野ですが、色々と探してみるとめちゃくちゃいっぱい学校や学部がありました。ちょっと諦めかけていましたが、僕ももう一度考えてみようと前向きになりました！（神奈川県 30代後半 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM