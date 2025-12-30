大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは来季、大谷、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手の4名は先発ローテ入りが濃厚とみられている。残る枠は佐々木朗希投手ら複数名による争いになるが、故障投手の復活にも期待できそうだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

来季へ期待が高まっているのは、リバー・ライアン投手とギャビン・ストーン投手。ライアンは2024年8月に右肘のトミージョン手術、ストーンは同年10月に右肩の手術を受け、どちらも今季は全休となった。

[sp_ad]

同サイトは「ライアンは今季の大半でチームから遠ざかり、マイナーのリハビリ試合にも出場しなかった。しかし、彼は好調な状態でシーズンを終えており、欠場期間は大きなモチベーションとなる可能性がある。その彼と同じく先発のストーンはポストシーズンのみならず、ワールドシリーズ（WS）制覇も2度逃した。両者とも現在は通常どおりのオフを過ごしており、スプリングトレーニングには間に合う見込みだ」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督はウィンターミーティングで『リバーが楽しみだし、ギャビンも楽しみだ。チームメートが祝福し、私たちが経験したことを目の当たりにしながら、自分はそこに加われなかった。その経験こそが、来季に向けてより強いハングリー精神となり、彼らがインパクトを残す原動力になると期待しているんだ』と語った」と伝えている。

【関連記事】

【了】