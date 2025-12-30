チョコプラ長田 息子が空手でオレンジ帯→青帯に昇級も「帯の刺繍に3ヵ月、作っている間にまた昇進することも」

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

今回は、年末特番ということでリスナーのみなさんから「家族重大ニュース2025」を募集しました。番組の冒頭では、リスナーメッセージの発表の前に、チョコプラの2人が自身の家族の重大ニュースを発表しました。

◆チョコレートプラネットの家族重大ニュースは？

松尾：僕、子どもが生まれた！ 2人目！

長田：うちは息子が空手で、オレンジ帯から青になったんだ。オレンジから青になって、次は青の帯に白の棒（一本線）が入って……と、結構細かく分かれているの。

松尾：その帯って、その都度自分で買うの？

長田：買うのよ。結構するよ。それで、名前の刺しゅうを入れるから、作るのに3ヵ月ぐらいかかるのよ。

松尾：ほう。

長田：それで、作っている間にまた昇進することもある。

松尾：（笑）。そうだよね。

長田：すごいよ。

松尾：それってもう、2個先ぐらいのを頼んでおけないの？ 合格しないと頼めないの？

長田：合格しないと多分頼めない。

松尾：えー。

長田：合格も試験があって、その日に出なくて後日……みたいな。

松尾：え、結構そんな感じなの？

長田：まあ、いろいろあるんだろうけどね。

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

