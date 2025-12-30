アビスパ福岡は30日、FC東京からDF岡哲平が期限付き移籍で加入することを発表した。

期限付き移籍期間は明治安田J1百年構想リーグが行われる2026年6月30日まで。岡は契約により、期限付き移籍期間中は、FC東京と対戦するすべての公式戦に出場できない。

現在24歳の岡は、FC東京の育成組織出身。明治大学を経て、2024円からFC東京に加入した。2年目の2025シーズンはJ1リーグで21試合、リーグ杯と天皇杯で3試合ずつに出場した。

岡は福岡のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「アビスパ福岡に関わるすべてのみなさま、FC東京から期限付き移籍で加入しました、岡哲平です。自分を必要としてくれたアビスパ福岡に感謝しています。博多の漢として気持ちを見せて、チームの勝利のために全身全霊で戦いますので、応援よろしくお願いします。スタジアムでお会いできることを楽しみにしています！」

また、FC東京のクラブ公式サイトでもコメントを発表している。

「このたび、アビスパ福岡に期限付き移籍することになりました。東京をもっと熱狂させるために、まずは自分が“もっとデカく・速く・強く”ならなければいけないと思い、この挑戦を選びました。どこにいても、岡哲平を熱狂させられるよう、エナジー全開で戦い続けます。また青赤のユニフォームに袖を通す時には、必ず大きくなって帰ってきます」