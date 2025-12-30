アフリカネイションズカップ2025（AFCON）のグループAとBで最終節が行われた。

開催国モロッコは、アユブ・エル・カービ（オリンピアコス／ギリシャ）の2得点やブライム・ディアス（レアル・マドリード／スペイン）の3試合連続ゴールにより、ザンビアに3－0で快勝。グループAを首位で突破した。

同組のコモロvsマリはスコアレスドローで決着。マリが2位で決勝トーナメント進出を果たした。

グループBではエジプトが首位通過。モハメド・サラー（リヴァプール／イングランド）を温存させたアンゴラ戦をスコアレスドローでしのいだ。また、ジンバブエとの打ち合いを3－2で制した南アフリカが、グループBの2位となった。

6グループの首位と2位に加え、各組3位の成績上位4チームが決勝トーナメントを戦う。コモロとアンゴラが勝ち点「2」の3位で終わったことで、勝ち点「3」以上を獲得しているD、E、F組の3位チームはベスト16進出が決まった。得失点差でアンゴラを下回ったコモロは敗退が決まり、3位の残りひと枠はアンゴラかC組3位のいずれかになる。

現在までに決まっている決勝トーナメントの組み合わせは以下の通り。

マリ vs C組2位

D組首位 vs E組3位／F組3位

エジプト vs D組3位

F組首位 vs E組2位

南アフリカ vs F組2位

モロッコ vs C組3位／E組3位

アルジェリア vs D組2位

ナイジェリア vs B組3位／F組3位

【ハイライト動画】ザンビアvsモロッコ