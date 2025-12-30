「運命とは別の道選んだ」村上宗隆にとって完璧なシナリオ！？　予想外の…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、シカゴ・ホワイトソックスと2年契約を結んだ。タイトル争いから遠ざかり、常に下位に低迷しているチームだが、同選手にとって最も理想的な環境と言えるかもしれない。米メディア『TWSN』が報じている。

ホワイトソックスは過去に3度ワールドシリーズ優勝を果たしたことがある古豪だが、近年では3年連続で100敗以上を喫するほどチーム状況は深刻だ。

逆に言えば、最初から優勝はほとんど期待されておらず、プレッシャーが比較的少ないチームでメジャー挑戦のスタートを切ることができる。

それを踏まえ、同メディアは「多くの人がニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、あるいはニューヨーク・メッツのユニフォームを着てプレーする運命にあると信じていたが、村上は別の道を選んだ。

金銭とスポットライトを手放した代わりに、プレッシャーをできるだけ少なくしてメジャー入りするチャンスを手に入れた。

ホワイトソックスと契約したことで、村上にとってこれ以上ない完璧なシナリオが生まれた」と伝えている。

当初予想されていた長期契約ではなく、ホワイトソックスと短期契約を結んだことで「2年間プレーし、2027年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）になるだろう。

プレッシャーの少ない環境でのびのびとプレーできるため、最終的にはFAになるための2年間のトライアウトと考えることもできる」との見解を示した。

