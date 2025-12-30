フランクフルトは29日、エルフェアスベルク（ドイツ2部）のドイツ人FWユネス・エブヌタリブが完全移籍で加入することを発表した。

1月1日より加入し、2031年6月30日までの契約を結ぶ。ドイツ紙『ビルト』によると、移籍金は800万ユーロ（約15億円）となり、ボーナスが加わると最大900万ユーロ（約17億円）に到達する可能性があるようだ。

現在22歳のエブヌタリブはモロッコにルーツを持つ長身センターフォーワード。フランクフルト・アム・マインで生まれ、育成年代は地元のロートヴァイス・フランクフルトなどで過ごした。2022年10月からはイタリア3部のペルージャに加入したが、公式戦3試合出場にとどまり、2024年1月にリリースされた。

半年間の無所属期間を経て、2024年夏からレギオナルリーガ（ドイツ4部）のギーセンに加入すると、19試合で6ゴールを記録。その活躍がエルフェアスベルクの目に留まり、2025年1月からブンデスリーガ2部へのステップアップを果たした。

24－25シーズンは出番が少なかったものの、2025年夏にFWフィスニク・アスラニ（ホッフェンハイム）のレンタルが終了し、エブヌタリブにチャンスが訪れた。すると今季は第4節から第6節に3試合連続“ドッペルパック”（1試合2得点）を達成し、第9節グロイター・フュルト戦ではハットトリックの活躍も披露。ここまで12ゴールで2部の得点ランキングトップ首位に立っている。

日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトにとっては、ブロンマポイカルナから加入するU－19スウェーデン代表MFラブ・アルホフ、ユールゴーデンから加入するU－23日本代表DF小杉啓太に続き、今冬3人目の新戦力となる。ティモ・ハルトゥンクSD（スポーツディレクター）はエブヌタリブについて、「今最も楽しみなドイツ人ストライカーだ。優れた労働倫理とフィジカル面での影響力、ボックス内での強さをもたらしてくれる。技術的にも熟達しており、優れたフィニッシャーだ」と期待を寄せている。