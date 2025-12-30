高知県佐川町(さかわちょう)は、豊かな山林と田園が織りなす美しい景色が広がるまち。自然環境を活かした農業を生業としており、米や果樹など多彩な農産物が収穫できます。植物学者・牧野富太郎氏などさまざまな分野の文教人を多く輩出しているのも特徴。

今回は、佐川町で毎年開催されるイベント「酒蔵ロード劇場」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

一夜限りの幻想的な光と音楽の劇場! 「酒蔵ロード劇場」について

酒蔵ロード劇場

・開催日時：令和7年11月15日(土)

・開催場所：佐川町上町地区「酒蔵の道」

・アクセス：佐川駅から徒歩10分

・参加費：無料

今年で第18回目を迎えた「酒蔵ロード劇場」は、江戸時代の風情を残す佐川町上町の酒蔵や古民家の白壁に、光の切り絵や絵画などさまざまな作品を投影・展示するイベントです。

開催場所である「酒蔵の道」は、高知県で現存する最古の清酒の蔵元である慶長8年創業の「司牡丹酒造」や、国指定重要文化財の「竹村家住宅」などがある、まちの歴史や伝統が感じられる観光スポットです。

今年の来場者数は約4,000人となり、歴史と伝統が息づく「酒蔵の道」を彩る作品を存分に楽しみました。

また、イベント当日は佐川町のグルメを堪能できる屋台も多数連なりました。うなぎ弁当をはじめ、おでんや焼き鳥、猪汁、お寿司などの食事系から、クレープ、わらび餅、ホットスムージー、フォンダンショコラといったスイーツまで、多彩なメニューを味わえたのもうれしいポイントでした。

自治体からのメッセージ

酒蔵ロード劇場は、光の切り絵や絵画などさまざまな作品を楽しめるとともに、佐川町の歴史ある街並みやグルメを堪能できるイベントとなっています。本イベントは来年度も開催予定なので、ぜひ一度足を運んでみてください。

佐川町のふるさと納税返礼品について

「酒蔵ロード劇場」の開催会場となっている「酒蔵の道」沿いに店舗がある、「キリン館」が提供するエッセンシャルオイル、「司牡丹酒造」が提供する日本酒を紹介します。

エッセンシャルオイル「sue」～牧野富太郎さんの妻 牧野寿衛子さんに贈りたいoil～

・提供事業者：雑貨と喫茶 キリン館

・高知県高岡郡佐川町甲1300

・内容量：アロマブレンドオイル 8種8本 計40ml

・寄附金額：3万7,000円

佐川町出身の植物学者・牧野富太郎さんの妻、寿衛子さんに使ってほしいという想いでつくられたブレンドで、水蒸気蒸留法で抽出した100% のピュアエッセンシャルオイルです。「隣にいる人を想い自身の選択に誇りをもち、日々邁進している人たちに届いてほしい」との気持ちが込められています。

司牡丹酒造 特別純米酒 自由は土佐の山間より 1800ml×1本

・提供事業者：司牡丹酒造株式会社

・高知県高岡郡佐川町甲1299

・内容量：1,800ml×1本

・寄附金額：1万4,000円

鮮烈で潔い土佐自由民権の闘士に似て、その味わいは淡麗にして超辛口。切れ味抜群の日本酒です! 料理の美味しさが倍増します。

今回は高知県佐川町のイベント「酒蔵ロード劇場」と、返礼品を紹介しました。酒蔵の道の白壁にさまざまなアート作品が投映、展示されるイベントです。今年も美しく、個性的な作品を観賞することができ、まちのグルメも堪能できた笑顔いっぱいの一日でした。毎年開催しているそうなので、来年の開催も待ち遠しいです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者