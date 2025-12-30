16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した真中満氏、高木豊氏、笘篠賢治氏が巨人・泉口友汰について言及した。

真中氏は「守備もそうですけど、バッティングもどんどん良くなっていくイメージ。勝負強いですし、しつこいですよね。反対方向にも上手く打てますし、来年以降も期待できる活躍をしましたね」と評価。

高木氏も「途中、バント失敗して懲罰交代があって、そのあとどうなるのかなと思ったけど、それからも頑張りましたよ。本当になかなか若手が育たない環境の中で、歯を食いしばって頑張った」と手放しで褒めた。

笘篠氏は「今年は若い選手に随分チャンスをもらえたと思います。その中で、しっかりモノにできたのが泉口ですよね。3割は2人しかいないわけでしょ。その中で3割を達成するというのは、同じ3割でも価値のある数字を上げられたと思います。これでレギュラー確立したいですね」と目を細めた。

泉口はプロ2年目の今季開幕二軍スタートも、ワンチャンスをモノにし、リーグ2位の打率.301、リーグ3位の出塁率.362をマークするなど、ショートのレギュラーに定着。ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を受賞した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』