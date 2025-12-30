今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、複数のMLB球団から興味を示されている。しかし、ポスティング期限まで残り4日と迫る中で、未だに正式オファーは届いていないようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じている。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

[sp_ad]

シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ村上宗隆内野手のように欠点を指摘されることはほとんどなく、成績面では申し分ないと言えるほど。

唯一の懸念点は、1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）と予想される高額な契約金だ。

とはいえ今井側としても、来年1月2日（日本時間3日）の期限が近づいており、ますます余裕がなくなっている。

同メディアはタイトルに「今井、期限4日前でもMLBからの正式なオファーなし」とつけ、

「果たしてMLB球団に多額の資金を投じさせるほどの材料を用意できるのだろうか？

今こそスコット・ボラスは“スーパーエージェント”の名に相応しい働きを見せ、クライアントに見合った契約を素早くまとめる必要がある。

時間は刻一刻と迫っているのだ」と伝えている。

【関連記事】

【了】