「不思議ではない」菅野智之、メジャー残留ならマイナー契約か！？　米紙…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズでプレーした36歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になった。ただ、現時点で動きはなく、このままの状態が続けば日本へ戻る可能性がある。それでも強くメジャー残留を望むなら、マイナー契約という道もあると、米メディア『バーズ・ウォッチャー』が報じた。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移る。

[sp_ad]

ルーキーシーズンながら4月以降に活躍し、ア・リーグ東地区の最下位に低迷するチームの中で勝利を積み重ねていた。

シーズン後半には失速したものの、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークしている。

それなりの成績を残したが、未だに契約へ動く球団は存在しない。

同メディアは「オフシーズンを迎えても、まだFAとして利用可能な元オリオールズ選手。特に著名な5人」と題し、

そのうちの一人として菅野を選出。

寸評では「彼はオリオールズへの復帰を希望していたが、球団側にとってそれを優先事項にする理由はなかった。

各球団は常に投手層の厚みを必要としているため、たとえボルティモアとの可能性が消えたとしても、菅野が今オフにマイナー契約を結ぶことになっても不思議ではない。

もっとも、日本に復帰しない場合に限っての話ではあるが」と伝えている。

【関連記事】

【了】