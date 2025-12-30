チョコプラ 万博パビリオンを“下塗り”していた!?「あの体験は貴重だった」大阪・関西万博を振り返る

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「2025年家族重大ニュース」といえば、今年はやっぱり大阪・関西万博に行ったことです。わが家では1970年の大阪万博から2回目の万博で、1985年のつくば万博に行けなかったのが心残りだったので、子どもと孫と家族総出で盛り上がった万博でした。世界各国のパビリオンやイベントに参加して、大阪・関西万博を満喫しました。家族の絆を紡いだ万博だったと思います。一生忘れません。関西万博の思い出の展示品が関西3空港（関西、大阪（伊丹）、神戸）で常設展示されることを聞いて、早速見に行こうと思います。

＜チョコプラからのメッセージ＞

長田：ええー、すごい！ そんなに好きだったんだ。僕、2回行ったのかな？ 仕事とYouTubeとかで。

松尾：3回行っているんじゃない？「有吉の壁」と「高校生クイズ（全国高等学校クイズ選手権）」と、YouTube（の撮影）で行ったんだよね。

長田：3回行きましたね。やっぱりワクワクするし、楽しかったね。僕はテクノロジーが好きだからさ。各国の最新のテクノロジーとか文化を体験できるっていう。（アメリカパビリオン）「月の石」も見てきたし。

松尾：そうなんだ！ あと、カナダ（パビリオンの地面の一部）を塗らせてもらったよね。

長田：そうそう！「有吉の壁」で、下塗りをさせてもらいました。

松尾：（開幕前の）準備期間のときに行ったんだけど、そうしたらカナダの方に「実際に塗っていいですよ」と言ってもらえたので、ちょっとだけやらせていただきました。

長田：氷の（イラストのような）ペイントみたいなものね。

松尾：塗らせてもらって。あの体験は貴重だったよね。

長田：建物もすごかったし。

松尾：確かに！

長田：「大屋根リング」とかも、一部だけ残すとか。

松尾：デカかったもんね。

長田：むっちゃデカかったよ、すごかった！

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025

放送日時：12月25日（木）14:00～14:55

パーソナリティ：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/podcasts/gogofamily/