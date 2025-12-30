「全部手作りじゃないと嫌」亭主関白な夫にお総菜出したら気づかず喜んで完食…「このまま内緒でいい？」リスナーからのメッセージにチョコプラ2人の反応は!?

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私は結婚して10年の主婦です。夫は亭主関白なところがあり、自分で料理もしないくせに「ご飯は全部手作りじゃないと嫌だ」という化石みたいな人です。私はできる限り手作りでご飯を作っていましたが、ある日突然バカらしくなってしまい、夫には内緒でスーパーのお総菜を買ってきて食卓に出してみました。「夫は気づくだろうか？」「なんて言うかな？」とドキドキしていました。しかし、全く気づかず、むしろ喜んで食べているではありませんか！ このまま内緒にしたほうがいいのか、お総菜だということを言ったほうがいいのか、どちらがいいでしょう？

＜チョコプラからのメッセージ＞

長田：いいですね！

松尾：もう言わなくていいでしょう、これは。でも、そっか……まだこういう人もいるのか。

長田：すごい。いるんやね、こんな人。

松尾：偉そうにね（笑）。これは「偉そうに」って僕はもう言っちゃう！ これはちょっと偉そうだわ。だってメッセージをくれたリスナーさんが言っているだもん（笑）。

長田：「自分で料理もしないくせに全部手作りじゃないと嫌」ってなんや。別に全然、お総菜で買ってきたやつでもいいし。

松尾：でも、これだと思うんですよ。「自分（旦那さん）は料理しないけど、あとはどこまでやっているか」。でもこの感じだと、この旦那さんは何にもしていなさそう。例えば、片付けなど、料理以外の他は全部やるけど「料理は手作りがいいから頼むよ」だったら、まだギリ良しとして。でも、この人は多分何もやっていないんですよ！

長田：このメールの感じでいくとね（笑）。でも、いいんじゃないですか。そのお総菜に気づいていないんだったら。全然それでいいじゃん。

松尾：最初はきっと（手作り料理に）お惣菜を紛れ込ませて、そこから「コロッケを1つ入れてみよう」とかやっていたわけだよね。それをどこまでできるかを、全お総菜で1回（試してほしい）。

長田：でもさ、お総菜で買ってきたのがバレるっ言ったら、結構コロッケがバレるような気がする。コロッケって手作りだと、売っているお総菜のようにきれいに揚がらへんと思うから。焦げ目がついたり、形も若干いびつになるじゃん。

松尾：まあ、大変だよね。

長田：デカいフライヤーで作らないと、揚げ方も均一にきれいにはできないから.煮浸し系とかは絶対バレへん気がする。

松尾：煮物とかね。あと、フルーツが入っているサラダとか、普段出していなかったものを出したら「ん？」ってなるかも。でも、この文面の感じだと、この旦那さんは何をされても気づかなそう（笑）。

長田：普段どんな料理を出しているかにもよるよね。

松尾：でも、旦那さんが「全部手作りじゃないと嫌だ！」とか言うぐらいだから、リスナーさんはお料理が上手で、絶対美味しいんだと思う！

長田：だから（手作りの）ご飯が食べたいと言っているのか。

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

