チョコプラ長田「もう40代半ばで大ケガは本当に嫌です（笑）」2025年家族重大ニュースを振り返る

お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25～15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。

12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け。リスナーから寄せられた「2025年家族重大ニュース」を紹介していきました。

――番組前半では、チョコプラ2人が2025年を振り返る場面も。今年結成20周年ということで密着ドキュメンタリー番組「情熱大陸」に出演したり、フランスのオーディション番組、“フランス版「ゴット・タレント」”に参加したり、8月には東京・国立代々木競技場 第二体育館で20周年記念ライブ「CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY」を2日わたって開催するなど、多忙な日々を送りました。そのようななか、10月には長田が骨折をするアクシデントも……

長田：もう40代半ばで大けがは本当に嫌です、マジで（笑）。

松尾：足とかね……。みなさん、長田さんが折った足の状態は見ていないけれど、僕は見せてもらったりするじゃない。すごいのよ。

長田：本当にね、松葉杖生活をさせていただいたんですけど。そんな松葉杖を使うのが初めてで。結構しんどいのよ。

松尾：まあね。

長田：全体重を手で持って支えるというのが、階段とかもつらくて。「手で持つの嫌だ！」と思って「何かいいものはないのか」と探したら、ハンズフリーの松葉杖が売っていたんですよ。膝に装着するやつ。それで買って装着してやってみたんですけど、むっちゃ難しくて。結構しっかり止めないといけないし、階段とかもめっちゃ難しくて。「あ、これダメだ、怖っ！」と思って、全然“出動”することなく……。

松尾：でもさ、松葉杖をもう取って、足をちょっと引きずっているじゃない？（先日）僕がテレビ局の楽屋に着いたら「ザッ、ザッ、ザッ、ザッ」って長田さんが足を引きずる音がしたの。そうしたらマネージャーが「あれ？ この音、長田さん来たんちゃう？」って、めちゃくちゃいじられて（笑）。

長田：「ゾンビが来た！」みたいに……最悪ですよ（笑）。誰が「バイオハザード」だよ（笑）！

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

