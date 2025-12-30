夏菜が語るママの本音「メイクしてデートして…というスペシャルな時間は、あまりないかも」「ショッピングとか、ゆっくり夫婦2人でしたい」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、多忙な子育てと両立する美容法などについて伺いました。

すみれ：最近プライベートで気合いを入れてメイクして、お出かけしたのはいつ、どんなときでしたか？

夏菜：もう覚えていないです（笑）。メイクしてデートして……というようなスペシャルな時間や、夜どこかに出かけるということは、あまりないかもしれません。 でも、夫と2人きりというより、友達たちと子どもを祖父母に預けてご飯に行ったことは2回ぐらいありましたが、（子どもの迎えがあるので）本当に2時間ぐらいで帰ってきてしまうので、そのこともあまり覚えていないくらいです（笑）。

FUKAMI：でも、たまには2人で行きたいですよね。今は余裕がないけど、2人でお出かけして、ご飯を食べたり。

夏菜：したいですね。普通にショッピングとかもゆっくり夫婦2人でしたいなと思います。

すみれ：夏菜さんは、デートやプライベートのときは、メイクをするタイプですか？

夏菜：家族でのお出かけをする土日などは、割とちゃんとメイクしていることが多いです。でも、月曜～金曜はしていません。仕事がないときは、朝から晩までソファの上から一歩も動かないようなときもあります(笑)。子どもの送りと迎えだけで1日が終わる感じの毎日です。

FUKAMI：日やけ止めはちゃんと塗っているのですか？

夏菜：日やけ止めは今年から塗り始めました(笑)。

FUKAMI：えっ！ 遅い！ 早くやらないと！

夏菜：知っています（笑）。

FUKAMI：ちなみに、メイクの情報はどこでリサーチしているのですか？

夏菜：Instagramが多いです。自分のファッションに合わせたメイクをするのが、割と昔から好きで。

FUKAMI：昔から、メイクお上手ですよね。

すみれ：ご自身をよく分かっていらっしゃいますよね。

番組では他にも、夫婦の時間の過ごし方、出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。

