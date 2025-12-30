小学生向けの野球イベント「吉田正尚 × JAL Special Baseball Lesson 2025」が12月21日、都内の室内球技場で開催された。

吉田正尚

小学生たちのプレーを見て吉田正尚が感じたこと

本イベントは、JALマイレージバンクでマイルを交換することで参加できる野球教室。小学生たちに直接指導を行い、野球の魅力や夢に向かって挑戦することの大切さを伝えることを目的に実施されている。コーチ陣によるレッスンに加え、JALがサポート契約を結ぶボストン・レッドソックスの吉田正尚が参加者のプレーを間近で見守り、アドバイスを送る内容となった。

イベント終了後の囲み取材で、吉田は「今回で3回目の開催になります。前回は肩の手術があって一緒にできなかったのですが、今回はみんなと楽しく体を動かせました。子どもたちが笑顔で、とてもいい時間を過ごせたと思います。自分もこういう時代があったなと、懐かしくなりました」と振り返った。

また、小学生たちのプレーを見て感じたことについては、「今の子どもたちはスイングにも個性がありますね。僕が子どものころは、チーム全体で同じようなスイングをしていた記憶があります。いまは一人ひとりの個性に合わせる時代なんだなと感じました」と語る。

さらに、レッドソックスの本拠地であるアメリカ・ボストンへの長距離移動や時差調整についても言及し、「ボストンは遠くて時差もあるので、飛行機の中では寝たいんですけど、子どもと一緒に乗ることが多くて大変ですね」と吐露。「昼間に強い眠気が来るんですが、そこで寝てしまうと時差ボケが長引いてしまう。少しずつ体を慣らすようにしています」と対策を明かした。

来シーズンに向けては、「レッドソックスに入団して4年目になりますが、まだ納得のいく数字を残せていません。もう一度信頼をつかむという意味でも、ケガなくしっかり戦い、チームとしてリング(ワールドシリーズ優勝チームに贈られるチャンピオンリング)を獲得することが大きな目標です」と意気込みを語った。