元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で16日に公開された動画に出演。清原和博氏と桑田真澄氏の関係性について語った。

清原和博氏

清原和博氏と桑田真澄氏の関係性

この動画では、高橋氏を中心に置いたときの巨人OBの相関図を作る企画を実施。その中で、スタッフが「どうしても知りたいなと思うのは、清原さんと桑田さん(のこと)」と尋ねると、高橋氏は「見てると、そんなに(お互いが)仲良くやってる感じはないんですけど、腐れ縁というか。清原さんと桑田さんって、双方がリスペクトし合ってて」「切れない縁で結ばれているような感じがしますね」と自身の印象を語った。

また、スタッフが「現役時代に2人が話されているところを見たことはありますか?」と質問すると、高橋氏は「もちろんあります!」と即答。「例えば、清原さんが2軍に落とされたり、ケガしたりしたとき、桑田さんがふわっと寄っていって、一言二言交わしてるところは何回か見たことありますね」と明かし、「見えない絆があるような気がするんですよね」としみじみと語っていた。