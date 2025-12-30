お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が20日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。“飲食店で声が大きくなる人”への不満をぶちまけた。

「俺にパワーがなくなってるのか?」

又吉直樹

“いまだ解決できない謎”として、「毎回言ってるような気がするんですけど」と前置きしながら、「飲食店で大きな声を出すと疲れるのに。なんでみんな、めちゃくちゃデカい声でしゃべるんですかね? ビックリするんですけど……」と吐露した又吉。お酒が入ると、自然と声が大きくなりがちだが、「みんながみんな普通の声で。“いや、こないだな……”ってしゃべったら、全員そのボリュームで、このスペースでできるのに。“でもさ!”っていう人がテーブルにおったら、そこは全員その設定になる」とぼやいた。

一人でも大きな声を出す人がいると、「それによって会話が聞こえへんから、他もデカくなる。みんながどんどんデカくなる」と指摘し、「めっちゃ体力削られてんのに、アホすぎひんか? って思うんですけど(笑)」と苦笑い。「例えば、怪談話もできないわけじゃないですか。最後の“お前だ!”のところで、振りから“お前だ!”の声量でやってるから」とこぼし、「俺にパワーがなくなってるのかな? 昔からそうなんですかね? みんな大声でワーッて活気があるのがよかったんですかね?」と最後までいぶかしげだった。