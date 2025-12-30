日本テレビ系バラエティ特番『ヒロミの大晦日リホーム』(31日18:00～)に、山田涼介が助っ人として登場する。

意外にも、これまで共演経験があまりなかったというヒロミと山田。山田がお手伝いするのは、相撲教室の顔にもなる「子どもたちが使うテーブル」作りだ。子どもたちが食事をする巨大なテーブルをおしゃれなデザインに仕上げる。テーブルを、築100年の古民家に合う“和風テイスト”にすると聞いた山田は「実は和風のインテリアに、僕自身も興味があるんです!」「クリエイティブな作業が大好きだから本当に楽しみです」と目を輝かせ、ヒロミも次第に「涼介!」と呼び出し、「なんでHey! Say! JUMPと共演経験がなかったんだろう?」と会話も弾み、一瞬にしてバディのような空気感を作り上げていく。

今回の“和風テイスト”を表現するために選んだのは、レジンを使った手法。レジンとは、透明な樹脂で、常温で加工でき、着色もできるDIYで人気の材料。割れていたり穴が開いている木材にレジンを流し込み、オリジナル性の高い作品となるレジンテーブルに仕上げていく。

レジンは基本透明だが、着色料を入れて好きな色に出来るのも人気の秘けつ。ヒロミ＆山田は、1滴単位で濃度を調整し、色を組み合わせたり、パールやラメも入れながら、和気藹々とテーブルに流し込む色を決めていく。

色を決めてレジン液を作成しても、気泡を除去したり、複雑な作業が次々に。「2人で店を開いているみたいだな」と思わずヒロミもコメントするほど、リズム良く作業を進めていく。

ヒロミと山田が作ったレジンテーブルは、子どもたちの相撲教室に、どのような形で入り込むのか。その模様は、大みそかの放送でお披露目される。

山田涼介 コメント

和の雰囲気が好きで、和風のインテリアに僕自身も興味があるので、今回、非常に楽しい作業の連続でした。カラフル樹脂を使ったテーブルは、思わず自分も欲しくなってしまいましたし、相撲教室の子どもたちが楽しい食事の場として、喜んで使ってくれたらうれしいです!

【編集部MEMO】

同番組にはほかにも、生田斗真、阿武松部屋、鬼越トマホーク、加藤浩次、上白石萌歌、小泉孝太郎、小関裕太、佐藤二朗、篠原涼子、timeleszの佐藤勝利・橋本将生・猪俣周杜、玉ノ井部屋、ムロツヨシ、やす子、横山裕が参戦する。

(C)フジテレビ