テレビ埼玉(テレ玉)の正月恒例特番『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』(1月1日19:00～ ※再放送：同11日19:00～)。年々磨きがかかる出場者のユニークなパフォーマンスと、お堅いイメージの政財界人とのギャップが大きな話題を集め、県を越えて“埼玉の奇祭”と愛される番組になっている。

マイナビニュースでは11月29日、大宮ソニックシティ 大ホールで行われた収録を取材。全出場者に本番のステージ直後に行ったインタビューをお届けする。今回登場するのは、2年ぶり7回目の出場となる小野克典桶川市長と、19回目の常連・馬車道の木村徳治名誉会長だ。

「エルサになりきるには、目がブルーじゃないと」

これまで美川憲一、MISIA、美空ひばりなど完成度の高い本気扮装で臨み、“オノカツ”の愛称で親しまれる小野市長。今回はアニメ映画『アナと雪の女王』のエルサの扮装で、松たか子「Let It Go～ありのままで～」を歌唱した。カラコンまで装着するこだわりぶりで、会場を大いに沸かせた。

年々増す期待に応えようと扮装のハードルが上がっているだけに、「ネタ探しもだいぶキツくなってきました」という中で、夏頃に突然降りてきたアイデアが、今回の演目。「8年前に脳出血になって、左手足に麻痺が残る中で、テレ玉さんからこうして毎回声をかけてもらって、市長の仕事もさせてもらっているので、“ありのままの 姿見せるのよ ありのままの 自分になるの”、“自分を信じて 光あびながら 歩きだそう”という歌詞がとてもいいなと思ったんです。そんな気持ちを込めました」と選曲した。

「私は歌唱力がないから、メイクや衣装でごまかしてるんです」という戦略で、今回は「エルサになりきるには、目がブルーじゃないと」と、人生初のコンタクトレンズにも挑戦。ただ、「歌がすごく難しかったので、久しぶりにボイストレーニングに何回か行きました」と、歌唱にも磨きをかけて挑んだそうだ。

2年ぶりの待望のステージは「独特な雰囲気があって、何回出ても緊張しますね」という小野市長。メイクや衣装だけでなく、極寒の世界観をコールドスプレーで表現するという市職員発の演出も光っており、「ブランクも埋められて、盛り上げられたかなと思います」と手応えを述べていた。

「今年はちょっと物足りなかったかな…」

毎回、石原裕次郎の楽曲でステージに立つ木村名誉会長だが、「今年はちょっと物足りなかったかな…」と消沈気味。その理由は、「120％でうまく歌おうと思ったら、練習しすぎて喉を痛めちゃったんです」といい、19回出場のベテランでも調整の難しさがあるようだ。

自宅のカラオケで練習するため、時間を忘れて歌い続けられてしまうことが裏目に。それでも、「夢中になれるから、たぶん健康にはいいと思います」と前向きだ。

「もう年なので、あと何回出られるか分かりませんから」と年々気合が入るという木村名誉会長。「今回はちょっと不満だったけど、次回また出ますので」と、早くもリベンジを誓っていた。

『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』セットリスト ※【 】内は出場回数

1：東京ガス(株)埼玉支社・青木健支社長【初】／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

2：行田市・行田邦子市長【初】／キャンディーズ「年下の男の子」

3：YKKAP(株)埼玉支社・水野彰二 支社長【3】／EXILE「Choo Choo TRAIN」

4：鳩山町・小川知也町長【初】ラッツ＆スター「(め)組の人」

5：(株)コマーム・小松君恵会長【4】／「コマーム30周年スペシャルメドレー ～能楽 猩々-こころま～るく こどもパワーGO!!～」※オリジナル曲

6：(株)埼玉りそな銀行・福岡聡社長【5】／郷ひろみ「2億4千万の瞳」

7：秩父市・清野和彦市長【初】／小沢健二 feauturing スチャダラパー「今夜はブギー・バック」

8：埼玉県議会・白土幸仁議長【初】／なっく・ストロベリ～FIVE「さいたまイチゴ推しっす! 優勝～ストロベリー!」

9：(株)シタラ興産・設楽竜也社長【2】／長渕剛「情熱」

10：ケアハウス和みの里・山中和子理事長【18】／水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」

11：桶川市・小野克典市長【7】／松たか子「Let It Go～ありのままで～」

12：(株)馬車道・木村徳治名誉会長【19】／石原裕次郎「二人の世界」

13：(株)サイサン・川本武彦会長【18】／矢沢永吉「黒く塗りつぶせ」

14：さいたま市・清水勇人市長【16】／ドリーミング「アンパンマンのマーチ」

15：(株)清水園・清水志摩子社長【34】／アンドレア・ボチェッリ「Con Te partiro」

16：埼玉県・大野元裕知事【6】／DREAMS COME TRUE「何度でも」