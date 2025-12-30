ココナラは12月23日、「データに見る2025年最新トレンドと来年の展望」を公開した。2021年～2025年までの1月1日から11月15日までの期間の検索データをもとに、トレンド分析を行った。また、年末年始に向け、ココナラスキルマーケットや雑誌でも活躍する占い師・藤島佑雪さんによる「2026年の展望」「生まれ月別の総合運ランキング」も公開した。

2025年占いで安定の検索キーワードは「恋愛」、でも「結婚」は減少

キーワード別検索トレンド推移

2025年、「占い」と関連する検索キーワードで最も人気があったのは「恋愛」だった。しかし、結婚に関する検索は減少傾向にある。安定して増加しているキーワードは「人間関係」に関するもので、 職場の複雑化や社会構造の変化に伴い、具体的な心の悩みや本音に関するキーワードの関心が高まっていると考えられるという。

「推し活」の流行により、占いマーケットでも、「推し」に関する検索も増えている。2021年時点では100位以下だったが、2022年には急上昇し、2023年以降は30位前後を推移している。

藤島さんによる「2026年の展望」「生まれ月別の総合運ランキング」は以下の通り。

2026年の展望

2026年は新たな可能性が広がる始まりの年になるでしょう。

2026年上半年期中に、時代に大きな影響を与える海王星と土星が「始まり」を象徴する牡羊座へ移動します。さらに変革の星 天王星が双子座に入ります。これは、社会全体に変革と新しい流れを生み出す大きな流れとなります。また、ラッキースターと言われる木星が居場所や家族を象徴する蟹座に。 6月30日からは才能や魅力を象徴する獅子座に移動し、人々にテーマを与えてくれます。

2026年 開運のアドバイス

資格試験を受けてみるのもいいですし、髪型を変えるだけでも良。時代の変化を受け入れるマインドを育てることで、人生を切り拓いていきましょう。

生まれ月別2026年 総合運ランキング

1位: 7月生まれ

上半期は人生のターニングポイントを迎える時期。異動や独立などで、仕事での立場が変わる方も多いでしょう。また引越しや結婚によって転機を迎えることも。また、パートナーや家族との愛情が深まるときでもあります。7月からは今後12年間でもっとも金運が良い時期。おもいしろそうなことに、どんどん首を突っ込むことが収入アップにつながります。

2位: 8月生まれ

上半期は「本当にこれでいいのかな」と悩むこともあるかもしれませんが、木星が獅子座に移動する6月30日からは人生における大きな転換期を迎え、主義の座に着きます。逆に言えば、それまでは主義を張るための準備期間。西洋占星術のサイクルである今後12年間で何を成し遂げたいか、よく考えて目標を定め、達成のために必要な情報を調べておきましょう。

3位: 3月生まれ

上半期は愛とクリエイティビティに注目します。恋愛運も良いですし、才能が認められたり、SNSでバズるなどして、周囲から大きいに注目を浴びます。遊んだら、遊んだだけ運気が上がるので、心を解放して毎日を楽しんでください。7月以降は仕事や日々の生活、健康がフィーチャーされます。ここで仕事を頑張れば、大きな成長を遂げられるはずです。

4位: 11月生まれ

仕事運が絶好調です。7月以降、出世街道まっしぐら。目標からの引き立てもあり、この世の春を謳歌できそう。そのためにも6月まではキャリアアップのための計画を立てて、協力してくれる味方を増やし、自分にしかできないスキルを磨いていただきたいのです。恋愛ではお互いに尊敬できるかどうか、を大切にして。また、6月までの海外旅行もおすすめです。

5位: 1月生まれ

人間関係に注目します。上半期はビジネスシーンで、プライベートで、素晴らしいパートナーが見つかるでしょう。それはもしかしたら、前からよく知っている人かもしれません。そんな人と結婚に至ることもあるでしょう。7月からはそのお相手と関係性を深める時期。また、金銭的なものも含めて、何か大切なものを受け取るシーズンでもあります。

6位: 6月生まれ

2025年は「何を目指せばいいのか」と迷いの中にあった方も多いでしょう。2026年はそんな迷いの中での経験を糧に、6月生まれの方は自由に羽ばたいてきます。行動範囲が広がり、たくさんの人と出会うでしょう。そこで得たつながりや刺激が仕事へとつながっていきます。6月末までは金運も良好。恋愛でもワクワクするような出来事が待っています。

7位: 10月生まれ

上半期は仕事や結婚などで、社会的立場が激変することも。これまでやってきたことが認められて大出世を果たす人もいるでしょう。転職や独立を考えているなら、6月30日を目処に。新しくとも努力が報われるときです。7月からのテーマは「仲間と未来」。人との交流を通じて、新しい未来が開かれます。迷うくらいなら、やる！ という積極的な姿勢が吉。

8位: 12月生まれ

上半期は家族を含めた親しい人から受け継ぎ、手渡していくシーズン。実際に相続を相続することもあれば、才能や家業を引き継ぐ場合もあるでしょう。7月以降は、自分にしかできない専門分野を磨くチームへと入っていきます。資格試験や語学の勉強をするのもいいでしょう。また、海外を含め、未知なる場所へ出かけるほどに運気は上昇するはずです。

9位: 2月生まれ

2026年を通して、この時代に合った自分らしさを追求しながら脱皮するイメージで、自分をアップデートしてください。そこから生まれるものがたくさんあります。上半期はやりたいことより、やるべきことに追われて忙しく過ごすことになりそうです。7月以降は公私ともにもパートナーに注目します。ここで強く結びついた人が今後の人生を支えてくれるでしょう。

10位: 4月生まれ

2026年のGW頃までに、徐々に迷いが晴れていきます。そう、もっと自由でいいんです！ とはいえ、上半期は2025年から引き続き、家族や住まいの問題に取り組む必要があります。トラブルがあったとしても、それを乗り越えて安心できる居場所にたどり着けるでしょう。7月からは恋愛や創造のシーズンへ。自己主張を貫くことが幸運を呼び込みます。

11位: 5月生まれ

急激な時代の変化に、もっとも影響を受けてきた5月生まれの方が、足元を固めていく始まりの年が2026年かもしれません。上半期は人生を安定させるために何かを学んだり、ご近所さんや学生時代の友人、兄弟姉妹とのコミュニケーションを密にすることをおすすめします。下半期は結婚や離婚も含めて、家族や家の問題に取り組むことになりそうです。

12位: 9月生まれ

価値観が大きく変わる1年になりそうです。それによって将来の目標も変わっていくかもしれません。上半期は信頼できる仲間の輪が広がります。仕事でもチームワークを大切にし、人脈を広げて。7月以降は直感に耳を傾けて。ひとりで過ごし、内省するひとときにも重点を置きましょう。不安や迷いを感じたら、誰かのアドバイスに立つつもりで動いてください。