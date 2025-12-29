フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)初の4時間特番『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』(31日13:50～ ※関東地区ほか)。ドキュメンタリーをこよなく愛する東野幸治と設楽統(バナナマン)のMCで、これまでに放送された全1,200回超の中から記憶に残る登場人物たちがスタジオに続々登場する。

そんな彼らと対面しての感想やドキュメンタリーの魅力などを、収録を終えた東野に聞いた――。

東野幸治

“熱血和尚”に預けられていた人気芸人に驚き

ドキュメンタリーの魅力は“表情”だという東野。「“人が本当に困った時はこんな顔するんだ”とか、“喜んだ時はこんなリアクションするんだ”とか、“本当に怒った時は逆に表情変わらないんだ”とか、見ていて勉強になるんですよね。人間の“本当の喜怒哀楽”というのを、ドキュメンタリーで勉強させていただいている感じがあります」という。

今回、画面の向こうにいた様々なドキュメンタリーの主人公たちと対面して、「ガッポリ建設も久しぶりに会えたし、結婚相談所の植草(美幸)さんはよくテレビで見ますけどね。ストリッパーの星愛美さんは、だんだん高齢になってきてるから大変だと思いますけど、ファンの方々のためにもこれからも踊り続けてほしいなと思いました」と、それぞれ印象に残っている様子。

また、家庭に居場所を失った少年少女たちを受け入れてきた“熱血和尚”のもとに預けられていた人気芸人には「あそこにおったんや…ってびっくりしましたね」と驚かされたそうだ。

SNSやTVerの登場も追い風に「時代に合った番組」

こうした登場人物たちを番組が追い続けてきたことに、「スタッフさんがいろんな方々の人生模様を追ってきた頑張りの積み重ねが30年ということですよね」と感謝。感想を共有するSNSや、いつでもどこでも番組が見られるTVerの登場も追い風になっていると感じ、「今の時代に合った番組じゃないかと思います」と捉えた。

今回の特番については、「不器用にしか生きられない方からなかなか立派な方まで、いろんな種類の人間模様が見られます」と紹介。それが、大みそかの午後帯に4時間にわたって放送されることで、「家で大掃除しながら見てたら、手が止まってずっと見入っちゃう感じだと思います」と予告している。