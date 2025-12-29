「一生に一度かもしれない」ドジャース、WS制覇にまだ夢見心地の選手が！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。今季途中から加入したアレックス・コール外野手にとっては初めてのWS制覇だったが、本人はまだ夢見心地のようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

コールは今年7月末、ワシントン・ナショナルズからトレードでドジャースに加入。レギュラーシーズンでは38試合、ポストシーズンでは7試合に出場するなど存在感を示した。

[sp_ad]

同メディアは「スポーツスペクトラムは、コールはドジャースの2年連続優勝を祝うことを楽しんだこと、それは永遠に大切にしたいものだと語ったことを伝えている」としつつ、「これまでを振り返ると、本当に現実離れした気分になる。リバーフォールズ高校から始まって、ボール州立大学に進んで、マイナーで必死にやってきて――それがいつの間にかドジャースにたどり着いて、しかもWS優勝チームの一員になっているんだからね」という本人のコメントを紹介。

また、「ロサンゼルスを移動していると、みんなが手を振ってくれて、チームの成し遂げたことに心から沸き立ってくれている。その光景は本当に夢みたいで、すごく楽しくて、ただその瞬間を味わうだけだった。だって、こんな機会はそうそうない。これが一生に一度かもしれない。だからこそ、思いきり噛みしめようと思ったんだ」とも語っているという。

【関連記事】

【了】