NPBでは、2022年から現役ドラフト制度が導入。細川成也（現：中日）、水谷瞬（現：日本ハム）らのように、移籍を機に飛躍を遂げる選手も現れた。一方、プロ野球界にはまだまだ出場機会が恵まれていない選手も数多く存在する。ここでは、支配下指名でプロ入りを果たすも、いまだに一軍出場がない選手を紹介したい。

髙木翔斗（広島東洋カープ）

広島東洋カープの髙木翔斗

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／96kg

・生年月日：2003年8月12日（22歳）

・経歴：県立岐阜商

・ドラフト：2021年ドラフト7位（広島）

・今季成績（二軍）：30試合出場、打率.234（47打数11安打）、1打点

強打の捕手として期待を寄せられているが、厳しい立場に置かれつつある髙木翔斗。来季で高卒5年目を迎えるだけに、なんとか現状を打破したいところだ

県立岐阜商では2年時から4番・正捕手とチームの大黒柱を担い、3年時には春夏連続で甲子園出場を経験。大型捕手として注目を集め、2021年ドラフト7位で広島東洋カープに入団した。

しかし、高卒1年目からウエスタン・リーグで経験を積んでいるが、3年連続で打率1割台とプロの壁に苦しんだ。

高卒4年目の今季は、オープン戦で一軍の舞台を経験するも、開幕二軍スタート。

ファームでも30試合の出場で打率.234と目立つ数字を残せず。高卒3年目の清水叶人、同6年目の持丸泰輝とマスクを分け合う形となり、出場機会を増やせなかった。

また、坂倉将吾、會澤翼ら一軍捕手陣の壁が大きく、支配下登録の捕手では唯一、これまでのキャリアで一軍出場経験がない状況となっている。

