ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫やイングランド人FWソリー・マーチの状態を説明した。29日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

三笘は14日のプレミアリーグ第16節のリヴァプール戦で途中出場して負傷からの復帰を果たすと、20日に行われた第17節サンダーランド戦でも途中出場。しかし、第18節のアーセナル戦は体調不良のためメンバー外となっていた。

ヒュルツェラー監督は、30日の第19節ウェストハム戦を控えた会見で三笘が出場可能であると語ったほか、負傷のため開幕から欠場しているマーチについて「アーセナル戦以降、新たな負傷者は出ていない。ソリー・マーチはU－21の選手たちとトレーニングを行い、試合の強度に慣れさせている。そうすれば1月に復帰できるだろう」と、復帰時期について言及した。

また、対戦相手のウェストハムについては「数週間前のアメックス・スタジアムでの対戦で、彼らに勝つのがいかに難しいか痛感した。高いクオリティを持ち、トランジションにも非常に優れており、セットプレーも強みだ。土曜日のフルアム戦でもそれを示していた。彼らは勝利に値する内容だった。とても手強い相手になる」とコメント。6試合振りの勝利へ対戦相手を警戒した。

