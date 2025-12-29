夏菜“夫婦円満”の秘訣は“似た者同士”!?「本当にいつも『ありがとう』と思っています」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、夫婦の時間の過ごし方などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：子育てが続くと、女性としての時間がどうしても少なくなってしまうのが嫌、という記事を拝見しました。これはやはり“ママあるある”なのでしょうか？ すみれはどうですか？すみれ：そうですね。それを忘れないように頑張りたいけど、そんな時間がないし、どうしよう……というせめぎ合いです。FUKAMI：夏菜ちゃんはそういうときに、旦那さんとの時間をどのように取って、どういうふうに過ごしていますか？夏菜：毎日、子どもを大体8時か9時ぐらいに寝かしつけて、そこからは2人の時間です。毎日2人で晩酌をして、ビールを飲みながらNetflixを観たり、YouTubeを観たり。FUKAMI：なるほど. 家のなかですが、夫婦のデートタイムはお子さんが寝た後に毎日あるのですね。夏菜：そうですね。毎日あります。小競り合いもしますけどね（笑）。FUKAMI：それはそうですよ。夏菜：でも、今聞かれて、常にそういう（夫婦のデートタイムのような）時間があるなと思いました。FUKAMI：旦那さんもお忙しいなかで、子育ての分担や時間を見つけることでケンカになったりしないのですか？夏菜：分担は、確かに常に「あれやってよ、これやってよ」となりますが、夫がすごくやってくれているので、私はもう何も言うことはないのです。本当にいつも「ありがとう」と思っています。FUKAMI：すごく素敵ですね。夏菜：仲はすごく良いかもしれません。結構同じ考え方をしているので、似ているから楽なのかもしれません。FUKAMI：素敵です。番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/