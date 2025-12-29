大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて体制を整えている。その中で、今季からドジャースに加入してフリーエージェント（FA）となっているカービー・イェーツ投手とは再契約しない可能性が高い。米メディア『ニュース・ウィーク』のアリヤン・モハメド記者が言及した。

イェーツは2024年にテキサス・レンジャーズで61試合に登板し、防御率1.17、セーブ33を記録。オールスター選出は通算2度で、いずれもフルタイムの守護神を任された年だった。2019年にはセーブ王にも輝いており、実績は申し分ない。

しかし、ドジャースでは同じタイミングでタナー・スコット投手が加入し、守護神としての役割は求められなかった。

さらに、今季は怪我の影響もあって期待されたような活躍を見せることができず、再契約は難しいだろう。そこで浮上しているのが、トロント・ブルージェイズのイェーツ獲得だ。

構想外となりつつあるイェーツについてモハメド氏は「ドジャースは、オフシーズンにスコットを獲得したため、抑え投手としての需要がなかった。ブルージェイズはイェーツを低額契約で獲得し、ジェフ・ホフマン投手と抑えの座を争わせる可能性がある」と言及した。

