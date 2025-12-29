食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。

ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、東京都在住40歳男性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。

◆回答者プロフィール

年齢性別：40歳男性

同居家族構成：本人、妻（44歳）、子ども（3歳）

居住地：東京都

雇用形態：正社員

世帯年収：本人700万円、配偶者350万円

現預金：150万円

リスク資産：500万円

◇リスク資産内訳

・日本株：280万円

・投資信託：200万円

・米国債：20万円

◆「一番よかった返礼品は兵庫県明石市のパンパースのパンツ」

ふるさと納税歴は「7年」。毎年「自分の名義で約10万円」ほど利用しているという今回の投稿者。

2025年に最も満足した返礼品について、「兵庫県明石市のパンパースのパンツ2セット」を挙げています。

選んだ理由については、「子どもが小さくてオムツが必要であるため。日用品をもらえると生活が助かる」と回答。

実際に手元に届いてみて、「オムツの中でもパンパースは品質がトップクラスなので非常によかった」そう。「子どもにはかせて、毎日数枚ずつ利用している」と語られています。

◆「ふるさと納税はサラリーマンでもできる節税」

返礼品を選ぶ際に重視しているポイントは「コストパフォーマンスに優れていて実用性があること」と投稿者。

2025年10月1日に楽天ポイントの付与は廃止されたものの「楽天ふるさと納税を使用したら、当時は楽天ポイントがめちゃくちゃ貯まった」点でもよかったとコメント。その半面、「返礼品にもよるが、寄付額が大きいので（一時的な）出費も大きい」とも。

来年以降は「毎日使えるようなお肉や魚などの食材を選ぶ予定」だと言います。

最後に、ふるさと納税は自身にとって「サラリーマンでもできる節税」とまとめられていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部