大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、リリーフに回った佐々木朗希投手が存在感を示した。来季は本職の先発での活躍が期待されているが、期待通りの結果を残すために必要な要素はどこにあるのだろうか。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

今季の佐々木は開幕ローテに入ったものの、今一つ結果を残せないまま右肩故障で離脱。一方、シーズン終盤に配置転換されたリリーフでは何度も好投を披露したため、復調のきっかけになるのではと期待されている。

同メディアは「佐々木は来季をどう積み上げていけるか。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、その答えは明白だ。安定して速球を投げ込める投手になるために、球速を引き上げる必要がある」としつつ、「下半身をより使わせるために導入した“合図”は、ゾーン内で速球を打ち込まれないレベルまで球速を戻すために必要なものだった。そうすることで、佐々木はゾーンで勝負できる場面が増え、スプリッターにも好影響を与えた」という同記者の見解を紹介。

続けて、「佐々木はポストシーズンで特に好投を見せたが、その多くはスプリッターに頼ったもので、100マイル超えはほとんどない速球には対応されていた。1試合の中で同じ打者を複数回打ち取る先発になるためには、本来武器である速球をゾーンにしっかり投げ込んで、スプリッターを生かす形を作る必要がある」と指摘している。

