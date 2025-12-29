Mrs. GREEN APPLE大森元貴「難しい」「もう今日のスタミナ分は使い切っちゃったもん！」ミセスのLINEゲーム『MGA PUZZLE』に苦戦!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。
12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、Mrs. GREEN APPLEの公式LINEにて登場したミニゲーム「MGA PUZZLE」について語り合いました。
ーーMrs. GREEN APPLEの公式LINEにてミニゲーム「MGA PUZZLE」が登場。パズルを繋げて消す爽快感抜群のゲームで、メンバーが“パズル”として登場します。
＜リスナーからのメッセージ＞
LINEでミセス先生のゲームが出ましたね！ 学校から帰ってきてスマホを見たら、そのニュースが一番に出てきててびっくりしました。スコアがあまり伸びなくて悔しいです……（笑）！ これから毎日、楽しみたいと思います！（広島県 16歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
若井：ゲーム出ましたね〜！
大森：やりましたか？
若井：やったよ！ 55,000ポイントぐらいだったかな！
大森：そんなもんでしょ？ 難しいよね！
若井：難しい！ 55,000ポイントは結構いったなと思ったら、33,000位とかで。リリースして30分ぐらい経った後にやったんだけど、「もう（みんな）そんなやってるんだ！」と思って。
大森：1位のところなんて、100万ポイントくらいで。
藤澤：100万!?
若井：どうやったらそんなスコア出るの？
大森：わかんない、もう！
若井：あと、それぞれ必殺技があるんだよね！
大森：僕は横1列に消せて。
若井：僕は縦1列。
藤澤：僕もね、1回プレイしました！ で、スコアが伸びず……。
大森：りょうちゃん（藤澤）って、全然ゲーマーじゃないよね（笑）。
藤澤：おいおいおいおいおい！ 聞き捨てならんなぁ～！
大森：俺、もう今日のスタミナ分は使い切っちゃったもん！ スコアは、10万ちょっとだった！
若井：まじ!?
大森：ねえ、あれ“青リンゴ”も消せるの知ってた？
若井：それ最初わからなくて！ みんなハイスコアを目指して、ぜひぜひたくさん遊んでください！
