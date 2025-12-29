Mrs. GREEN APPLE大森元貴「難しい」「もう今日のスタミナ分は使い切っちゃったもん！」ミセスのLINEゲーム『MGA PUZZLE』に苦戦!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、Mrs. GREEN APPLEの公式LINEにて登場したミニゲーム「MGA PUZZLE」について語り合いました。ーーMrs. GREEN APPLEの公式LINEにてミニゲーム「MGA PUZZLE」が登場。パズルを繋げて消す爽快感抜群のゲームで、メンバーが“パズル”として登場します。LINEでミセス先生のゲームが出ましたね！ 学校から帰ってきてスマホを見たら、そのニュースが一番に出てきててびっくりしました。スコアがあまり伸びなくて悔しいです……（笑）！ これから毎日、楽しみたいと思います！（広島県 16歳）

【NEWS🧩】



Mrs. GREEN APPLEの公式LINEにて

ミニゲームが登場しました🎮



その名も「MGA PUZZLE」🍏

メンバーがパズルとして登場します！

パズルを繋げて消す爽快抜群のゲームになっています✨



全国ランキングで1位を目指して

皆さま、ぜひプレイしてみてください❇️



▼MGA PUZZLEはこちらから… pic.twitter.com/qZO2V3kiJS

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) December 11, 2025若井：ゲーム出ましたね〜！大森：やりましたか？若井：やったよ！ 55,000ポイントぐらいだったかな！大森：そんなもんでしょ？ 難しいよね！

MGA PUZZLEのコツを教えてくれよ

若井：難しい！ 55,000ポイントは結構いったなと思ったら、33,000位とかで。リリースして30分ぐらい経った後にやったんだけど、「もう（みんな）そんなやってるんだ！」と思って。大森：1位のところなんて、100万ポイントくらいで。藤澤：100万!?若井：どうやったらそんなスコア出るの？大森：わかんない、もう！若井：あと、それぞれ必殺技があるんだよね！大森：僕は横1列に消せて。若井：僕は縦1列。藤澤：僕もね、1回プレイしました！ で、スコアが伸びず……。大森：りょうちゃん（藤澤）って、全然ゲーマーじゃないよね（笑）。藤澤：おいおいおいおいおい！ 聞き捨てならんなぁ～！大森：俺、もう今日のスタミナ分は使い切っちゃったもん！ スコアは、10万ちょっとだった！若井：まじ!?大森：ねえ、あれ"青リンゴ"も消せるの知ってた？若井：それ最初わからなくて！ みんなハイスコアを目指して、ぜひぜひたくさん遊んでください！