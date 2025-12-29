今日の運勢は？ ★12月30日（火）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月30日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月30日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？流れが少し停滞しているように感じる時こそ、見直しや微調整が幸運の入り口になりやすい日です。無理に進めようとせず、今の自分にとって大切なことを整えることで、巡りは自然と好転し、思いがけないチャンスが巡って来るでしょう。満たされた気持ちを素直に味わうことが心を整える一日になりそうです。すでに手にしている小さな喜びや安心に意識を向けることが大切です。穏やかな波動が、さらに心地よい出来事を引き寄せてくれるでしょう。当たり前になっていた環境や人との関わりを静かに見直すことで、本音に気づきやすい日になりそうです。形や周囲の期待に合わせ過ぎず、自分が落ち着ける選択を大切にすることで、無理のない安心感と新しい未来が整っていくでしょう。長く抱えていた重さが少しずつ和らぎ、気持ちを立て直す兆しが感じられる日です。無理に前向きになろうとせず、今は回復の途中だと認めることで心穏やかに過ごせそうです。小さな希望や安心を拾い集めるように過ごすことで、次の流れへと自然につながっていくでしょう。先が見えにくく気持ちが揺れやすいときほど、直感や感覚を大切にする一日になりそうです。不安を無理に消そうとせず、感じていることを静かに受け止めることで心は少しずつ落ち着いていきます。安心できる選択へとやさしく導いてくれるでしょう。思うように進まないと感じる時間は、視点を変えるための大切なひとときになりやすい日です。立ち止まることで見えてくる本音や気づきがあり、無理に動かなくても内側では少しずつ変化しているようです。その流れを信頼することで、心は軽くなっていくでしょう。感情に流され過ぎず、静かな判断力が助けになる一日になりそうです。距離を取って物事を見つめることで本質が見えて来そうです。必要な言葉や選択肢が自然と整っていきます。そして安心できる流れが広がっていくでしょう。今日は基礎を整える意識が大切にされやすい日です。完璧を求め過ぎず、小さな一歩や学び直しを選ぶことで気持ちは落ち着いていきます。自分のペースを尊重するほど、安心感と次につながるヒントが次第に見えてくるでしょう。ひとつの流れが穏やかに整い、心の中で達成感を感じやすい一日になりそうです。ここまで積み重ねてきた経験や想いを認めることで、自信が広がっていきます。無理に次を急がず、今の充足を味わうことで、自然と新しいステージへの準備が整っていくでしょう。安心できる居場所や人とのつながりに意識を向けることで、気持ちが穏やかに整いやすい日です。小さな喜びや共有できる時間を大切にすることで、信頼感が育っていきます。次の前向きな流れへと静かにつながっていくでしょう。守ろうとする気持ちが強くなるときほど、本当に大切なものが何かに気づきやすい日です。握りしめ過ぎず、少し緩める意識を持つことで安心感は失われずに保たれていきます。信頼できる部分を見極めることを意識してみてください。停滞していた感覚から少しずつ抜け出し、自分なりの答えを見つけやすい日になりそうです。無理に耐え続ける必要はなく、今の状況をどう受け取るかを変えることで心は軽く整っていきます。小さな行動や選択が、次の前向きな流れへのきっかけを自然と運んでくれるでしょう。誤解や迷いがほどけ、正直な気持ちに戻りやすい一日になりそうです。隠していた思いやごまかしていた違和感に気づくことで、心は次第に落ち着いていきます。素直さを大切に選択するほど、安心できる流れと信頼が自然と整っていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。