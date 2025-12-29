大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーのタナー・スコット投手が不振に苦しんだ。これもあり、球団は今オフエドウィン・ディアス投手を獲得しているが、スコットの復活自体は全く諦めていないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のスコットはレギュラーシーズンでは、61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74といった数字にとどまった。また、ポストシーズンでは下半身の腫瘍の切除手術を受けた影響で未登板に終わっている。

同メディアは「スポーツネットLAによると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、スコットが来季復活することに賭けるつもりだと語っている」としつつ、「彼は“勝つこと”が本当に好きなんだ。優勝した後の選手たちの反応を見るのは楽しいものだが、彼はそれを心から楽しんでいた。そして、もともと高かったモチベーションに、さらに拍車がかかったと思う。彼は飢えている。来季再びマウンドに戻り、我々がやろうとしていることの大きな一部になりたいと強く思っている。その点に関しては、私は間違いなく彼に賭ける」という同氏のコメントを伝えている。

来季は一旦クローザーを外れる見込みのスコットだが、結果を残してその座に返り咲くことはできるだろうか。

