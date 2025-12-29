第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に行われた。

1回戦屈指の注目カード、選手権常連校である山梨学院（山梨）と京都橘（京都）の一戦は、スコアレスのままPK戦に突入する。5人目まで両チーム全員が成功し、迎えた京都橘の6人目・宮田奏のキックを山梨学院の1年生GK石井那樹がストップ。接戦を制した山梨学院が優勝を果たした2020年大会以来の初戦突破を果たした。

選手権常連校の帝京長岡（新潟）、青森山田（青森）は5得点で快勝スタート。尚志（福島）は6得点、大津（熊本）と鹿島学園（茨城）は大量7得点を奪い、2回戦に駒を進めた。今大会唯一の“初出場”九州文化学園（長崎）は浜松開誠館（静岡）に0-2で敗れ、初戦突破とはならなかった。

選手権1回戦の結果一覧、および12月31日（水）に開催される2回戦の組み合わせは以下の通り。

◆1回戦 試合結果

山梨学院（山梨）0-0（PK：6-5）京都橘（京都）

帝京長岡（新潟）5-0 大社（島根）

専大北上（岩手）1-2 広島皆実（広島）

聖和学園（宮城）3-0 那覇西（沖縄）

帝京大可児（岐阜）0-2 興國（大阪）

金沢学院大附（石川）2-1 日章学園（宮崎）

青森山田（青森）5-0 初芝橋本（和歌山）

矢板中央（栃木）2-2（PK 2-3）奈良育英（奈良）

尚志（福島）6-0 高松商（香川）

福井商（福井）0-3 高川学園（山口）

上田西（長野）0-1 水口（滋賀）

浜松開誠館（静岡）2-0 九州文化学園（長崎）

鹿島学園（茨城）7-0 新田（愛媛）

北海（北海道）1-7 大津（熊本）

山形明正（山形）1-3 大分鶴崎（大分）

◆2回戦 対戦カード

▼12月31日（水）12時5分キックオフ

前橋育英（群馬）vs 神戸弘陵学園（兵庫）@浦和駒場スタジアム

昌平（埼玉）vs 高知（高知）@NACK5スタジアム大宮

東海学園（愛知）vs 神村学園（鹿児島）@ニッパツ三ツ沢球技場

岡山学芸館（岡山）vs 日大藤沢（神奈川）@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

東福岡（福岡）vs 秋田商（秋田）@味の素フィールド西が丘

金沢学院大附（石川）vs 鹿島学園（茨城）@駒沢陸上競技場

奈良育英（奈良）vs 大分鶴崎（大分）@ゼットエーオリプリスタジアム

米子北（鳥取）vs 流通経済大柏（千葉）@フクダ電子アリーナ

▼12月31日（水）14時10分キックオフ

尚志（福島）vs 山梨学院（山梨）@浦和駒場スタジアム

高川学園（山口）vs 帝京長岡（新潟）@NACK５スタジアム大宮

広島皆実（広島）vs 水口（滋賀）@ニッパツ三ツ沢球技場

聖和学園（宮城）vs 徳島市立（徳島）@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

興國（大阪）vs 浜松開誠館（静岡）@味の素フィールド西が丘

堀越（東京A）vs 宇治山田商（三重）@駒沢陸上競技場

富山第一（富山）vs 佐賀東（佐賀）@ゼットエーオリプリスタジアム

青森山田（青森）vs 大津（熊本）@フクダ電子アリーナ