第104回全国高校サッカー選手権大会・1回戦が29日に行われ、尚志（福島）と高松商（香川）が対戦した。

5大会連続16回目の出場となる尚志と、4大会ぶり25回目の出場となる高松商のゲームは、キックオフ直後の3分に動く。敵陣左サイドでのセカンドボール回収からボールを繋ぎ、センターサークルを超えたところで前を向いた松澤琉真が右足一閃。北海のGK本田悠晴を破る“超ロングシュート”が炸裂し、尚志が先手を取った。

見事なゴラッソで先制した尚志は攻撃の手を緩めず、9分には最終ラインでボールを持った西村圭人が出した浮き球スルーパスで、背後を取った根木翔大が、GKとの1対1を冷静に制して追加点をゲット。直後の10分には、左サイドを抜け出した木村心貴のアーリークロスを、根木翔大がヘディングで叩き込む。“エースストライカー”の2得点もあり、尚志が開始10分で3ゴールを奪ってみせた。

その後は高松商も1点を返そうと前に出る時間も作ったが、一矢を報いるには至らず、時計の針が進む。後半に入っても一進一退の攻防が続き、尚志は根木翔大を中心にゴールを迫る場面を作り出す。すると72分、ペナルティエリア手前でボールを受けた臼井蒼悟が、巧みなターンで前を向き、ボックス内まで持ち運ぶ。シュートはGKに阻まれたが、こぼれ球を岡大輝が押し込み、尚志が4点差とした。

直後の74分には、得意のドリブルから臼井蒼悟が右足でミドルシュートを沈め、尚志が5点目をゲット。勢いに乗る尚志は直後の75分にも、臼井蒼悟のスルーパスに抜け出した田上真大にもゴールが生まれ、試合は6－0でタイムアップ。尚志が初陣を制した。

勝利した尚志は31日、2回戦で山梨学院（山梨）と対戦する。

【スコア】

尚志 6－0 高松商

【得点者】

1－0 3分 松澤琉真（尚志）

2－0 9分 根木翔大（尚志）

3－0 10分 根木翔大（尚志）

4－0 73分 岡大輝（尚志）

5－0 74分 臼井蒼悟（尚志）

6－0 75分 田上真大（尚志）

【ゴール動画】尚志、松澤琉真のスーパーロングシュートが炸裂