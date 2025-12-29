第104回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が29日に行われ、青森山田（青森）と初芝橋本（和歌山）が対戦した。

2年ぶりの王座奪還を目指す青森山田に挑むのは、和歌山県勢初優勝を目指す初芝橋本。先に決定機を迎えたのは初芝橋本だったが、青森山田の体を張った守備に阻まれると、9分に青森山田が先制する。スローインの流れからペナルティエリア内に侵入すると、深瀬幹太の放ったシュートは相手GKに阻まれたものの、こぼれ球を杉山大起が押し込んだ。

24分、青森山田がリードを広げる。左コーナーキックに大場光翔が頭で合わせると、相手DFに当たったボールはゴールに吸い込まれた。

その後も主導権を握る青森山田は、分にダメ押しの3点目を奪う。ペナルティエリア手前でこぼれ球に反応した今田匠が左足一閃。アウトサイドにかけた強烈な一撃は、相手GKの手から逃れるようにゴール左へ突き刺さった。

青森山田は試合終盤に途中出場の小山田蓮と桑原唯斗がさらにリードを広げ、貫禄の勝利で1回戦を突破した。2回戦は31日に行われ、北海（北海道）vs大津（熊本）の勝者と対戦する。

【スコア】

青森山田 5－0 初芝橋本

【得点者】

1－0 9分 杉山大起（青森山田）

2－0 24分 大場光翔（青森山田）

3－0 69分 今田匠（青森山田）

4－0 79分 小山田蓮（青森山田）

5－0 90＋3分 桑原唯斗（青森山田）

【ゴール動画】青森山田vs初芝橋本