第104回全国高校サッカー選手権大会・1回戦が29日に行われ、山梨学院（山梨）と京都橘（京都）が対戦した。

2大会連続11回目の出場となる山梨学院は、5大会ぶり3度目の優勝を目指す。対する京都橘は、3大会連続12回目の出場で、初の戴冠への道のりがスタート。ヴィッセル神戸入りが内定している京都橘の伊藤湊太はベンチから出番を待つ。

試合は時間の経過とともに京都橘が主導権を握り、ゴールに迫る場面を数多く作り出す。31分にはペナルティエリア左の位置でセカンドボールを拾った河村頼輝が右足を振り抜くも、シュートはクロスバーに直撃。前半のうちにスコアが動くことはなく、0－0で後半へ折り返す。

後半に入っても京都橘ペースで試合が進み、61分には中野斗馬がドリブルで持ち出すと、ペナルティエリア内から放ったシュートがポストに直撃。攻め込みながらも均衡を破れない京都橘は“エース”の伊藤を投入すると、65分にはその伊藤が大仕事。左サイドでボールを収めると、自らドリブルでペナルティエリア内へ侵入し、相手のファウルを誘発。PKを獲得したが、伊藤の放ったシュートはGK石井那樹にストップされる。

山梨学院も終盤に入るとカウンターを中心にチャンスの数を増やしたが、最後までゴールネットが揺れることはなく、試合の決着はPK戦に委ねられる。両チームともに5人が成功し、サドンデスに突入。先攻の山梨学院は6人目キッカーの冨井悠真が成功させた一方で、京都橘は6人目の宮田奏の放ったキックがGK石井那樹に阻まれる。試合はこのまま終了した。

勝利した山梨学院は31日、尚志（福島）vs高松商（香川）の勝者と対戦する。

【スコア】

山梨学院 0－0（PK戦：6－5） 京都橘

【得点者】

なし