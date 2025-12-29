連続テレビ小説(朝ドラ)『ばけばけ』の主題歌を担当している夫婦デュオ・ハンバート ハンバートが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したハンバート ハンバート

紅白初出場で現在放送中の『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を披露するハンバート ハンバート。主人公・松野トキ役の高石あかりと、後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが“夫婦”で応援に駆けつける。さらに『ばけばけ』のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥氏による紅白だけの未公開写真も届ける。

初の紅白への意気込みを聞かれると、佐野遊穂は「たぶん最初で最後になると思いますので、できるだけ緊張しないように、いつも通り……と思っても、さっき（リハ）も緊張しちゃったんですけど」と吐露。佐藤良成は「意気込まないように、というのが、私たちにとっての意気込みだと思います。なるべく意気込まずにやっていきたいと思います」と語った。また、『ばけばけ』主題歌を担当したことによる環境の変化を聞かれた佐野は、今年はコンサートなどでドラマの舞台である島根を頻繁に訪れたといい、「『ばけばけ』絡みで、とにかく島根に行きまくった……もう定期券か回数券がほしいぐらい」とコメントした。

さらに、今年を漢字一文字で表すと何かと聞かれると、佐野は「朝ドラの“朝”」と回答し、続けて「朝ドラを欠かさず見る、という習慣は特になかったんですけど……」と話し出し、隣の佐藤からすかさず「そういうこと今言うなよ！」とツッコまれる場面も。佐野は「ライフスタイルは人それぞれありますから……だけど『ばけばけ』が始まってから8時に必ず見るようになって、『なんて面白いんだ！』と」と主題歌をきっかけに朝の習慣が変わったことを明かしていた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。