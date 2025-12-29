DAZNは、2026年でサービス開始から10周年を迎えることを記念し、『DAZN AWARDS』を新設。初となる授賞式『DAZN AWARDS 2025 LAUNCH PARTY -TO THE NEXT CHAPTER- presented by ZOZOTOWN』を開催し、レーシングドライバーの角田裕毅、プロ車いすテニスプレーヤーの小田凱人などをゲストに招き、執り行った。

今回は5部門を発表。その中で、今年最も熱狂を表現したサポーター、団体を表彰する『DAZN Fandom Award』をV・ファーレン長崎が受賞した。長崎は昨年10月にオープンしたPEACE STADIUM Connected by SoftBankをホームスタジアムとして初めて1年間を戦い、8年ぶりのJ1昇格を決めた。スタジアムを中心とした長崎スタジアムシティには多くの長崎県民も訪れ、その躍進の決め手としてサポーターの存在がいたことが選出の理由となった。また、シーズン中に所属するMF名倉巧が悪性腫瘍の発見により、離脱することを発表。クラブは病気治療をサポートするため、『14NAGU（ONE FOR NAGU）PROJECT』を立ち上げ、その支援の輪は、クラブの垣根を越え、多くのサポーターにも届き、様々な活動につながったことも理由として挙げられた。

表彰式には今季限りで現役引退を発表し、2026年からはクラブのフロントスタッフとして携わっていく飯尾竜太朗が登壇。トロフィーを受け取った。

飯尾は、「クラブを代表して今回受賞させていただきましたけど、本当にたくさんの方が、チームメイトの名倉巧選手の復帰と病気の治癒を願っていただいているというのを改めてすごく感じましたし、自分たちができることを、彼自身が一つでも励みになるような取り組みというのは今後も続けていきたいと改めて思いました」と感謝の気持ちを口にした。

新スタジアムには多くのサポーターが訪れた1年となったが、「悲願のJ1昇格を果たすことができました。一丸となってクラブ、サポーター、フロントの方々、選手みんなが同じ方向を向いた結果だと思います。名倉選手も、非常につらいと思うんですけど、常に明るく前向きで、笑顔も多く自分たちの前に姿を現してくれて、やっぱり自分たちも名倉選手に少しでも元気を届けられるようにという思いでプレーして、結果的に今年の昇格にもつながったと思います。すごく魅力的なスタジアムになっていますし、J1の舞台になった時に、よりアウェーのサポーターの方々も楽しみに来られると思いますし、チームとしても今年の積み上げをしっかりと来年、J1の舞台で表現できるように、引き続き、よりバージョンアップできるように取り組んでいきたいと思います」とさらなる躍進を誓う。

長崎駅の近くに構える新スタジアムは長崎の新たなシンボルの一つにもなった。「今までサッカーに興味があった方々だけでなく、本当にいろいろな層の方々にサッカーの魅力を伝えるための大きな起爆剤のような存在です」と表現した飯尾だが、一方で、「箱として素晴らしいピーススタジアムがありますけど、そこでどういったサッカーを披露していくのか、そしてどういった文化をこれから作っていくのかが、これからの長崎のやるべきことだったり、楽しみのところだと思うので、そういった部分にクラブの一員としても寄与していきたいと思います」と、ピッチ上での結果や姿勢にこだわっていくことが重要だと強調している。

自身は今季で引退となるが、「幕を引くことを決めたんですけど、長崎のクラブの未来はまだまだ上を目指しているし、もっと大きなものを目指しているので、そういった中で選手としての関わり方は一区切りつけますけど、他の立場で、よりフロントのところ、強化のところに踏み入れて、違う形でクラブの発展に貢献していきたいと考えています」と、来年以降の自身の活動にも言及。

名倉へのバックアップについても、「昇格パレード、昇格が決まる前の試合、昇格の決まった試合含めて顔を合わせていますし、僕たちには病気をしてないと思うくらい元気な振る舞いを見せてくれていて。ただ、彼自身、本当に厳しい闘病生活をしている部分があって。彼自身、もともとすごく魅力的で、明るくて、笑顔で、人懐っこい、みんなから愛される人間ですけど、より改めて、後輩ですが、本当に人としてかっこいいと思うし、人としての魅力を改めてすごく感じているので、そういう名倉選手なら必ず病に打ち勝つと信じていますし、これからもサポートしていきたいと思います」と、名倉を称えつつ、継続していく強い意志を示している。

『DAZN AWARDS 2025 LAUNCH PARTY -TO THE NEXT CHAPTER- presented by ZOZOTOWN』の様子は、29日からDAZNで配信となる。