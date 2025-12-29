ジェフユナイテッド千葉は29日、小林慶行監督との契約更新を発表した。

現在47歳の小林監督は現役時代に東京ヴェルディや大宮アルディージャ、柏レイソル、アルビレックス新潟でプレー。引退後はベガルタ仙台のコーチも務めた後、2021シーズンより千葉のトップチームコーチに就任した。

2023シーズンからはトップチーム監督に昇格し、3年目の2025シーズンは3位フィニッシュ。J1昇格プレーオフを劇的な形で制し、千葉を17年ぶりとなるJ1復帰へ導いた。

小林監督は発表に際し、千葉の公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「来シーズンも監督として指揮を執らせていただくことになりました。今シーズン、ジェフに関わる全ての皆様との一体感を武器に、自分たちの目標を成し遂げることができました。ホーム最終戦ではフクアリ史上最高の19,000人以上の方々に選手たちの背中を押していただきました」

「プレーオフを含めたラスト3試合のフクアリの雰囲気は、チームだけではなくクラブ全体で戦うということはこういうことだと全員が共有できたと思います。これこそが自分たちの武器です。この武器を持って、より厳しい戦いに挑んでいけることを誇りに思います。来シーズン、真っ黄色のフクアリで皆様にお会いできることを楽しみにしています」