「1人の時間に幸せを感じられるのは“1人じゃない時間があったから”」日向坂46山下葉留花の金言に藤嶌果歩も共感

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。今回の放送は、藤嶌と山下が“感情の動き方”について語り合いました。山下：はい、さてここからはこちらのコーナーをやってみたいと思います。山下：自称“哲学・格言大好きアイドル” 山下葉留花でございます！ このコーナーでは“リスナーさんから哲学・格言っぽい？”エピソードや言葉を送っていただいて、それを紹介していきます。正直、哲学や格言には詳しくなくて、あまり哲学的な発言はできないと思うんですけども、皆さんの心に響く、人生の一歩となる言葉をお届けできたらなって思いますので、軽い感じで受け止めてもらったらうれしいです。＜リスナーからのメッセージ＞「高校生のとき、倫理の授業で先生に『“人の心”は、人と人との間で生まれる』と教わりました。山下さんは、人の心はどこにあると思いますか？」（20歳 男性）山下：倫理って……何ですかね？藤嶌：うーん。正直、私も分からない（笑）。山下：「倫理とは、人間が社会生活を送るうえで守るべき行動の原則や価値基準」だって、なるほどね。藤嶌：道徳の大人版ってこと？山下：でも、確かに「人は1人じゃ生きられない」って言うけど、「本当にそう！」と思ったことがあって。親元を離れて1人で暮らしていたりすると、夜ご飯とかも1人で食べないといけないけど、それがすごく寂しくて。この寂しい感情が積み重なると、自分の感情がすごく乱れやすくなるの。藤嶌：そうなんだ。山下：それで、お母さんが東京に来てくれて、一緒に夜ご飯を食べたりしたときに、すごいうれしくて！ 心が満たされて（お母さんといる間）ずっと元気だったから、「やっぱり、人の優しさで人は生きていけてる」って思った。藤嶌：素敵。山下：だから、この方は20歳で私より年下だけど、もう感じてるね、人のありがたみを。藤嶌：優しいね！藤嶌：だけど、私は1人の時間も好き。山下：そう、そういう子もいると思う！藤嶌：だって、1人の時間に「楽しい」「落ち着く」っていう気持ちになるし、そこでちゃんと感情が動いているわけ。でも「人の心は人と人との間で生まれる」ということは、1人の時間には心が生まれないことになるじゃん？ この理論に基づくと「私が1人のときに感じた幸せはどうなっちゃうの？」って思う。山下：1人になったときに幸せを感じられるのは“1人じゃない時間があったから”だよ。藤嶌：ハッ！ 深い～！山下：刺さりました？藤嶌：刺さった！ 本当にその通り！山下：みんなと一緒にいた時間も楽しいけど、1人のほうがラクだなって思えるのは、みんなが元気をたくさんくれたり、“いっぱいしゃべれた”っていう幸せな時間を得られたから、その感情が生まれるんですよ。藤嶌：なるほど！「いいこと言えた～！」の顔を（山下が）してる（笑）。山下：過去イチでいいこと言えた！ もうニヤけがとまらん（笑）！藤嶌：神回きた！山下：（番組スタッフに向けて）ここは絶対にカットしないください（笑）！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46