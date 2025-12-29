Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、永瀬廉との共演秘話「僕が緊張しているのを見て、優しくずっとおしゃべりしてくれたり…」ドラマ撮影裏話を披露

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、藤澤が出演する2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」について語り合いました。ーー2026年1月より放送が開始されるTBS系日曜劇場「リブート」に、藤澤の出演が決定しました。藤澤が演じるのは、永瀬廉さん（King ＆ Prince）演じるNPO法人「しぇるたー」職員・冬橋航（ふゆはし・こう）の唯一無二のバディ、霧矢直斗（きりや・なおと）です。鈴木亮平さん演じる主人公たちと、さまざまな局面で関わる裏組織側の重要人物として、物語のさまざまな局面に関わる役どころを担います。なお、本作が藤澤にとって連続ドラマ初出演となります。

⏻ 𝟏月𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 日曜劇場 ⚡️

『リブート』



- 新キャスト発表 -



鈴木亮平演じる２人の主人公と

様々な局面で関わる裏組織の最強バディが解禁！



◼ 冬橋 航 #永瀬廉

NPO法人「しぇるたー」職員/合六の部下



◼ 霧矢直斗 #藤澤涼架

冬橋の仕事仲間#日曜劇場リブート pic.twitter.com/pksPvlm5J7

— 【公式】日曜劇場『リブート』2026年1月18日スタート (@reboot_tbs) December 9, 2025藤澤先生！ 日曜劇場「リブート」出演おめでとうございます！ 藤澤先生の悪役チックな演技が、しかも日曜劇場で見られるなんて……1月がとっても楽しみです！ 私はJAM'S（※ミセスファンの愛称）であり、永瀬担のティアラ（※キンプリファンの愛称）なので、大好きな藤澤先生と大好きな廉くんがバディ役なのも嬉しいです！ 初連ドラの裏話や廉くんとのエピソードがあったら教えてほしいです！（東京都 17歳）藤澤：ありがとうございます！大森：りょうちゃん（藤澤）、どうですか！ これ！藤澤：そうなんです〜！ 廉くんとバディでやらせてもらっていますけれども……やっぱり廉くんはドラマに映画に出演されていますので、とても落ち着かれていて。スイッチの入る瞬間とかも感じて、すごいな……！って思いましたね。でも、僕が緊張しているのを見て、優しく空き時間とかもずっとおしゃべりしてくれたりとか、2人きりで待機する瞬間とかもいっぱいあったので。若井：優しい！ バディ役だもんね。藤澤：うん！ これまでのこととか、子どもの頃の話とか喋ってくれましたね。大森：仲良くなりましたか？藤澤：仲良くなったと僕は思っていますよ（笑）！ 共演者の皆さんと！大森：ありがたいですね〜！藤澤：廉くんとは年末の番組とかもご一緒する機会もあると思うので、そういう瞬間も楽しみだなと思います！