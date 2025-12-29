大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはエドウィン・ディアス投手を獲得し、今オフも積極的な補強を進めている。その中で新たに浮上したのが、二塁手を補う手段としてシカゴ・カブスのニコ・ホーナー内野手を獲得する案だ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のギャレット・ケルマン記者が言及した。

ホーナーは28歳で、2026年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる。長期契約のリスクを負うことなく、即戦力を確保できる点がドジャースにとって大きな魅力だ。

ホーナーの通算打率は約.282、盗塁数は131を誇り、コンタクト能力と走塁力を兼ね備えた安定感抜群の内野手として知られている。ドジャースはキム・ヘソン内野手とリバー・ライアン投手を提示すれば、ホーナーを獲得できるだろう。

ライアンはドジャースの中でも期待されている若手の1人だが、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）明けであることや、すでに大谷翔平選手ら層の厚い先発陣がいることからトレード要員になる可能性がある。

今オフも補強に注目が集まるドジャースについてケルマン氏は「3連覇を目指すドジャースは、即戦力の選手を獲得することで、財政的柔軟性を損なうことなく、2020年代後半までワールドシリーズ制覇を追求する基盤を整えられる」と言及した。

