今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年2025年12月29日（月）～2026年1月4日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、プチラッキーが起こりやすいタイミング。もし仲違いしている人がいるならば、和解するチャンスもあるようです。今まで上手くいかなかったことがトントン拍子に進みそう。恋愛は、一緒に旅行をしたり、新しい体験を共有すると◎初日の出を一緒に観に行くのもおすすめ。素敵な思い出ができそうです。こだわっているものなどを手放していくタイミング。執着がなくなると、スッキリした気分で新しい年を迎えられるでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。